Dolar
44.46
Euro
51.16
Altın
4,493.54
ETH/USDT
1,998.60
BTC/USDT
66,485.00
BIST 100
12,698.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tel Aviv’den son duruma ilişkin yayındayız. Beyrut’un Dahiye bölgesinden son duruma ilişkin yayındayız.
logo
Dünya

ABD Bağdat Büyükelçiliğinden, İran’ın Irak’taki Amerikan üniversitelerine saldırı uyarısı

ABD Bağdat Büyükelçiliği, İran'ın, Bağdat, Süleymaniye ve Duhok’taki Amerikan üniversitelerini ve ABD ile bağlantılı olduğu düşünülen diğer üniversiteleri hedeflediğini belirterek, ABD vatandaşlarına Irak’ı derhal terk etmeleri çağrısını yineledi.

Haydar Karaalp  | 29.03.2026 - Güncelleme : 29.03.2026
ABD Bağdat Büyükelçiliğinden, İran’ın Irak’taki Amerikan üniversitelerine saldırı uyarısı

Bağdat

ABD Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İran'ın muhtemel Amerikan hedeflerine yönelik saldırılarına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada ülkedeki Amerikan üniversitelerine yönelik saldırı planlarına ilişkin şunlar belirtildi:

“İran ve ona bağlı terörist milisler, Bağdat, Süleymaniye ve Duhok’taki Amerikan üniversitelerini ve ABD ile bağlantılı olduğu düşünülen diğer üniversiteleri hedef almayı planlıyor olabilir. İran özellikle Orta Doğu genelindeki Amerikan üniversitelerine yönelik tehditlerde bulunmuştur. İran yanlısı terörist milisler, Irak geneli ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi dahil, Amerikan vatandaşlarına ve ABD ile bağlantılı hedeflere karşı geniş çaplı saldırılar düzenlemiştir.”

ABD vatandaşlarına Irak’ı derhal terk etmeleri çağrısı yapılan açıklamada, Irak’taki ABD misyonunun, ayrılma emri verilmiş olmasına rağmen, ülkedeki Amerikan vatandaşlarına yardımcı olmak amacıyla açık kalmaya devam ettiği belirtildi.

Irak hava sahasında süregelen roket ve insansız hava aracı (İHA) tehditleri nedeniyle Bağdat’taki ABD Büyükelçiliği’ne veya Erbil’deki Başkonsolosluğa gitmemeleri çağrısı yapan ABD Büyükelçiliği, daha önce de Irak’taki ABD vatandaşlarının ülkeyi derhal terk etme çağrısı yapmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Benzer haberler

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet