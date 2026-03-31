Bağdat’ta ABD’li gazeteci kaçırıldı
Irak’ın başkenti Bağdat’ta "Shelly Kittleson" isimli ABD’li gazetecinin kaçırıldığı belirtildi.
Bağdat
Irak İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD’li gazeteci Shelly Kittleson'ın başkent Bağdat’ta kaçırıldığı bildirildi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Kittleson'ı kaçıranlardan birinin yakalandığına işaret edilen açıklamada, "Güvenliği sarsmaya yönelik herhangi bir girişime veya yabancı misafirlerin hedef alınmasına izin vermeyeceğiz." denildi.
Yerel basında yer alan haberlerde, ABD'li gazetecinin Bağdat'ın merkezinde bulunan otelinin yakınlarında kaçırıldığı kaydedildi.
Irak Güvenlik Medya Ağı Başkanı Saad Maan, AA muhabirine yaptığı açıklamada olayı araştırdıklarını ifade etti.