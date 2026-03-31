Nvidia'dan Marvell'a 2 milyar dolarlık yatırım
ABD'li çip üreticisi Nvidia, yarı iletken şirketi Marvell ile stratejik ortaklık kurduğunu ve şirkete 2 milyar dolarlık yatırım yaptığını duyurdu.
Washington
Nvidia'dan yapılan açıklamada, söz konusu ortaklıkla Marvell'in Nvidia'nın yapay zeka ekosistemine dahil edileceği belirtildi.
Böylece müşterilere daha fazla seçenek ve esneklik sunulacağı aktarılan açıklamada, ayrıca şirketlerin silikon fotonik teknolojisi üzerinde de işbirliği yapacağı kaydedildi.
Açıklamada, Nvidia'nın Marvell'a 2 milyar dolar yatırım yaptığı bildirildi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı