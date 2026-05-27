Türkiye Diyanet Vakfı Kamboçya ve Tanzanya'da kurban kesimlerine başladı Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Vekaletle Kurban Kesim Programı kapsamında birçok ülkede ihtiyaç sahiplerine kurban eti ulaştıracak.

Kurban kesim faaliyeti için Kamboçya'da bulunan TDV görevlileri ve gönüllüleri, Battambang şehrine geçti.

Battambang şehrinde bayram namazının ardından 100 büyükbaş kurbanın kesimine başlandı.

Bu kapsamda kurban vekaleti veren vatandaşların isimleri İslami usullere göre kurbanlığın başında okunuyor ve ardından tekbir getirilerek hayvanlar kesiliyor.

Tüm bu aşamalarda, vekalet verenlere gönderilmek üzere video kaydı yapılıyor.

Bayramın ikinci günü Siem Reap kentinde 50 büyükbaş kurban kesimi yapılacak.

Kurban etleri Battambang, Pursat, Banteay Meanchey, Pei Len ve Siem Reap şehirlerinde ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

TDV, "Vekaletle Kurban Kesim Programı" kapsamında yapılan bağışlarla yaklaşık 1050 hisse kurban etini Kamboçya'da ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

Tanzanya

Tanzanya'ya giden TDV gönüllüleri, ülke genelinde kurbanların kesileceği alanlarda incelemelerde bulundu ve satın alım işlemlerini tamamladı.

Vakfın kurban organizasyonu kapsamında Tanzanya'da bulunan Kastamonu Müftüsü Bekir Derin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurbanlıkların veteriner hekimlerce kontrollerinin tamamlandığını ve kesim işlemlerini bayram süresince gerçekleştireceklerini söyledi.

Kurbanlarını TDV'ye emanet eden hayırseverlere teşekkür eden Derin, "Bu yıl Tanzanya'da 6 bin 650 büyükbaş hayvan kesilecek. Din görevlilerimiz nezaretinde Tanzanya'daki 20 bölgede kurbanlarımızı keseceğiz. 46 bin 650 hisse kurban eti ekiplerimiz tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtılacaktır." ifadelerini kullandı.

