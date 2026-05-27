Gazze'de Filistinliler bayram namazını yıkılan camilerin enkazında ve çadır kamplarında kıldı

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Filistinliler, İsrail bombardımanında yerle bir edilen Huda Camisi'nin enkazı üzerinde bayram namazını kıldı.
Enkaz yığınları arasında toplanan Filistinliler, saldırılarda hayatını kaybeden yakınları için dua ederken çocuklar ve yaşlılar da yıkımın ortasında saf tutan kalabalıklar arasında yer aldı.
Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda da binlerce kişi, camilerin kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle sokaklarda ve enkaz alanlarında bayram namazı için bir araya geldi.
İsrail'in saldırılarında evlerini kaybederek çadır kamplara sığınan Filistinliler, bayram sabahına tekbirler eşliğinde uyandı. Çadırların arasında kurulan küçük mescitlerde ve açık alanlarda saf tutan Filistinliler, savaşın ve ablukanın gölgesinde bayram namazını eda etti.
Gazze kentinde de binlerce Filistinli, kent merkezindeki Saraya Meydanı'nda toplandı. Yıkılan binaların ve ağır hasar gören mahallelerin çevrelediği meydanda bayram namazı kılındı.
On binlerce Müslüman, İsrail polisinin kısıtlamalarına rağmen işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da Kurban Bayramı namazını eda etti.
Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'da yaklaşık 140 bin kişi bayram namazını kıldı.
İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün uzak mahalleleri ile İsrail'e bağlı Filistin kentlerinden Mescid-i Aksa'ya gelmek isteyen Filistinliler, Harem-i Şerif'in içinde bulunduğu Eski Şehir bölgesine çıkan yollarda araçlarıyla uzun kuyruklar oluşturdu.
Bayram namazı öncesi Mescid-i Aksa'nın kapılarında bulunan İsrail polisleri, Filistinlilere kimlik kontrolü yaptı, bazılarının ise girişine izin vermedi.
Kur'an-ı Kerim tilaveti ve teşrik tekbirleriyle bayram namazına kadar Mescid-i Aksa'da bekleyen on binlerce Müslüman, Kudüs ve Filistin Müftüsü Muhammed Hüseyin'in kıldırdığı namazdan sonra okunan bayram hutbesini dinledi.
Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin kuzeyinde yer alan Cevret el-Akkad bölgesinde yüzlerce Filistinli, bayram namazını İsrail saldırılarında yıkılan el-Hüda Camisi'nin enkazı yanında eda etti.
