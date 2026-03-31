Dünya

Almanya Başbakanı Merz'in Suriyelilerin yüzde 80'inin evlerine dönmesi yönündeki çağrısı tepki çekti

Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in, ülkedeki 900 binden fazla Suriyelinin yüzde 80'inin 3 yıl içinde vatanlarına döneceğine ilişkin açıklaması tepkiyle karşılandı.

Mesut Zeyrek  | 31.03.2026 - Güncelleme : 31.03.2026
Almanya Başbakanı Merz'in Suriyelilerin yüzde 80'inin evlerine dönmesi yönündeki çağrısı tepki çekti

Köln

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Almanya'ya yaptığı ziyaret sırasında, Merz'in ülkedeki 900 binden fazla Suriyelinin yüzde 80'inin 3 yıl içinde vatanlarına döneceği yönündeki açıklaması hem kendi partisinde hem de ülke genelinde ağır şekilde eleştirildi.

Açıklamasında, bu kişilere Suriye'nin yeniden yapılanma çalışmalarına katılmak için kendi ülkelerinde ihtiyaç duyulduğunu belirten Merz, "Almanya'da kalmak isteyen ve iyi entegre olanların Almanya'da kalabileceğini" söylemişti.

Alman Haber Ajansının (DPA) haberine göre, Başbakan Merz'in kendi partisi Hristiyan Demokrat Birliğinin (CDU) dış politika sözcüsü Roderich Kiesewetter, Handelsblatt gazetesine verdiği demeçte, Başbakan Merz'in açıklamasının mesaj çeşitliliği açısından sorunlu olduğunu belirterek, aşırı sağcı popülist partilerin istismar edebileceği yüksek beklentiler yaratmanın siyasi açıdan akıllıca olmadığını savundu.

Diğer partilerden siyasetçiler de Başbakan Merz'in açıklaması hakkında yaptıkları eleştirilerde, bazı çevrelerin beklentilerinin yükseltilmesinin kimseye yararı olmadığını savunarak, Suriyelilerin bir kısmının ülke ekonomisine yaptığı katkıya işaret etti.

Alman Hastaneler Birliğince yapılan açıklamada, Suriyeli doktorların Almanya'daki yabancı doktorların en büyük kısmını oluşturduğu belirtildi.

Açıklamada, 2024 yılı sonu itibarıyla 5 bin 745 Suriyeli doktorun ve 2 binden fazla hemşirenin Almanya'daki hastanelerde çalıştığı bildirildi.

DMM "ABD'ye ait bombardıman uçaklarının İncirlik'i kullandığı" iddialarının dezenformasyon içerdiğini bildirdi
Yeşilay "Türkiye Sosyal Medya Araştırma Raporu" açıklandı
Tam doluluk seviyesine ulaşan Yuvacık Barajı'ndan salınan su Sapanca Gölü'ne aktarılıyor
UNESCO'da "Uluslararası Sıfır Atık Günü" etkinliği düzenlendi
İstanbul'da trafik kazasında şehit olan polis Mustafa Aydın için tören düzenlendi

Benzer haberler

Almanya Başbakanı Merz'in Suriyelilerin yüzde 80'inin evlerine dönmesi yönündeki çağrısı tepki çekti

Almanya Başbakanı Merz'in Suriyelilerin yüzde 80'inin evlerine dönmesi yönündeki çağrısı tepki çekti

Suriye Enformasyon Bakanı Mustafa, dezenformasyonla mücadelede çok katmanlı stratejiler benimsediklerini söyledi

Almanya Başbakanı Merz: İsrail ve Amerika'nın yaptıklarının başarıya ulaşacağına ikna olmadım

Almanya: Fiyatları yeniden kontrol altına almanın en iyi yolu İran'daki savaşın sona ermesi

Almanya: Fiyatları yeniden kontrol altına almanın en iyi yolu İran'daki savaşın sona ermesi
İsrail ordusu Suriye'nin güneyinde 2 sivili alıkoydu

İsrail ordusu Suriye'nin güneyinde 2 sivili alıkoydu

İsrail ordusu, Suriye’nin güneyinde ihlallerini sürdürüyor

İsrail ordusu, Suriye’nin güneyinde ihlallerini sürdürüyor
