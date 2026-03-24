Dolar
44.35
Euro
51.40
Altın
4,421.31
ETH/USDT
2,127.10
BTC/USDT
69,477.00
BIST 100
12,930.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beyrut’un Dahiye bölgesinden son duruma ilişkin yayındayız
logo
Dünya

İsrail ordusu Suriye'nin güneyinde 2 sivili alıkoydu

İsrail ordusu, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra ili kırsalında koyunlarını otlatan 2 sivili alıkoydu.

Ömer Koparan  | 24.03.2026 - Güncelleme : 24.03.2026
Şam

Suriye resmi haber ajansı SANA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun, Kuneytra ili kırsalındaki Elrafid kasabası yakınlarında koyunlarını otlatan 2 sivili alıkoyduğu belirtildi.

İsrail ordusu, Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinin ardından geçen bir yılda Kuneytra ilinde 9 askeri üs inşa ederek yaklaşık 12 bin dönüm araziyi işgal etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Şam yönetimi, İsrail ordusunun Kuneytra ve Dera kırsalında düzenlediği baskınlar ile sivillere yönelik saldırılarının, 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nın açık ihlali olduğunu belirtiyor.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, İsrail ordusunun 8 Aralık 2024 ile 18 Temmuz 2025 arasında Suriye'nin çeşitli bölgelerine 1000'den fazla hava saldırısı, yaklaşık 400 kara baskını düzenlediğini bildirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile telefonda görüştü
Ağrı'da meydana gelen askeri araç kazasında ağır yaralanan asker şehit oldu
Katar'da şehit olan binbaşı Taştekin, Isparta'da son yolculuğuna uğurlandı
İletişim Başkanı Duran'dan CHP Genel Başkanı Özel'e tepki
Bakan Güler, Eurofighter Typhonn savaş uçağı tedarikini görüşmek üzere bugün İngiltere'ye gidecek

Benzer haberler

İsrail'de "Hahamlık mahkemelerinin" yetkisini artıran tartışmalı tasarı yasalaştı

İsrail'de "Hahamlık mahkemelerinin" yetkisini artıran tartışmalı tasarı yasalaştı

BM Filistin Özel Raportörü Albanese'den ülkelere İsrail ile bağlarını koparma çağrısı

İsrail ordusu Suriye'nin güneyinde 2 sivili alıkoydu

Hırvat lider Milanovic'ten İsrail'le silah ticareti yapan Sırbistan için "güvenlik sorunu" nitelendirmesi

Hırvat lider Milanovic'ten İsrail'le silah ticareti yapan Sırbistan için "güvenlik sorunu" nitelendirmesi
İsrail'in Gazze ve Lübnan'a saldırılarının ülke ekonomisine maliyeti 57 milyar doları aştı

İsrail'in Gazze ve Lübnan'a saldırılarının ülke ekonomisine maliyeti 57 milyar doları aştı
ABD'nin İran'a kara operasyonu ihtimali: Riskler ve maliyetler

ABD'nin İran'a kara operasyonu ihtimali: Riskler ve maliyetler
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet