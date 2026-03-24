İtalya'daki referandum sonuçları, hükümeti sarsarken muhalefeti umutlandırdı

İtalya'da 22-23 Mart'ta yapılan referandumda yargı reformunun reddedilmesinin, Meloni liderliğindeki sağ ittifak için "net bir yenilgi" olduğu, muhalefetteki sol partileri ise gelecek genel seçimler için "umutlandırdığı" belirtildi.

Barış Seçkin  | 24.03.2026 - Güncelleme : 24.03.2026
İtalya'daki referandum sonuçları, hükümeti sarsarken muhalefeti umutlandırdı

Roma

Meloni hükümetinin, siyasallaştığı gerekçesiyle eleştirdiği yargı sistemini yeniden yapılandırmak için hazırladığı, yargıçlıktan savcılığa ve savcılıktan yargıçlığa geçişi engelleyen, hakimlerin atama ve disiplin süreçlerini denetleyen konseyin bölünmesi gibi anayasada bazı yeni düzenlemeler öngören yargı reformunun referandumda dün yüzde 53,7'lik "hayır" oylarıyla reddedilmesinin yankıları sürüyor.

İtalyan basınında çıkan haber ve yorumlar, dünkü referandum sonucunun, yaklaşık 4 yıldır iktidarda olan Başbakan Meloni ve hükümeti için "net bir yenilgi" olduğu konusunda birleşti.

Diğer taraftan 2022'deki seçimlerde tam bir ittifak yapamadığı için Meloni liderliğindeki sağ ittifaka kaybeden merkez sol ittifakın ise gelecek yıl yapılması beklenen genel seçimler için "umutlandığı" ifade edildi.

Corriere della Sera gazetesinin haberinde, Başbakan Meloni'nin dün ilk sonuçların gelmesinin akabinde, "değiştirmesi zor bir ülke" tepkisini verdiği ardından da iktidar ortakları Forza Italia lideri ve Başbakan Yardımcısı Antonio Tajani ile Lig Partisi lideri aynı zamanda Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini ile durum değerlendirmesi yaptığı kaydedildi.

Gazetenin bir başka haberinde de referandum sonucunun, iktidarı oluşturan çoğunluğa bir "darbe" vurduğu ifade edildi.

La Repubblica gazetesinin haberinde, dünkü sonucun Başbakan Meloni açısından "şok bir sonuç" olduğu ve gelecek yıl yapılması beklenen genel seçimleri, erkene almak gibi seçenekleri de değerlendirdiği aktarıldı.

Bu arada, yargı reformunun fikir babası olan Adalet Bakanı Carlo Nordio, SKYTG24 kanalına verdiği demeçte, "Bu, benim adımı taşıyan bir reform ve bu nedenle siyasi sorumluluğunu üstleniyorum. İletişim veya yaklaşım hataları varsa, bunlar da benim hatamdır." ifadelerini kullanırken, Corriere della Sera gazetesine de istifa etmeyi düşünmediğini belirtti.

Muhalefet liderleri gelecek için umutlu

Ana muhalefetteki Demokratik Parti (PD) lideri Elly Schlein, La Repubblica gazetesine verdiği demeçte, referandum sonuçlarının, bu iktidara alternatif bir çoğunluk olduğunu gösterdiğini belirterek, "İlerici güçler olarak bizim bu umudu organize etme sorumluluğumuz var." dedi.

Muhalefetteki ikinci büyük parti konumundaki 5 Yıldız Hareketi (M5S) lideri Giuseppe Conte de, Corriere della Sera gazetesine referandumun sonucunu değerlendirdiği demecinde, "Bu çok güçlü bir siyasi sinyal. Dört yıl ve dört bütçe yasasından sonra hükümetin elinde hiçbir şey kalmadı. Yaptıkları tek reform vatandaşlar tarafından reddedildi ve bu, referandum kampanyasına bizzat Giorgia Meloni’nin de katılmasına rağmen oldu." diye konuştu.

Bu oylamanın hükümete verilmiş "bir tahliye uyarısı" olduğunu dile getiren Conte, "Rüzgar değişti, hükümet çok siyasi bir oylamada kaybetti. Bu yürütmeye karşı artık bir alışkanlık ya da kabulleniş yok. Yeni bir dönem, yeni bir bahar başladı." yorumunu yaptı.

Roma'daki Luiss Üniversitesinde siyaset ve parlamento hukuku dersleri veren Prof. Nicola Lupo, Yabancı Basın Derneğinde referandum sonuçlarını değerlendirirken, Meloni liderliğindeki sağ iktidar cenahının, muhalefetteki sol ittifakın bu sonucun ardından birleşmesine ve toparlanmasına izin vermeden gelecek yıl yapılması beklenen seçimleri öne alıp bir erken seçime gitmeyi ya da kabine revizyonu gibi ihtimalleri düşündüğünü söyledi.

İtalya'daki referandum sonuçları, hükümeti sarsarken muhalefeti umutlandırdı

İtalya'daki referandum sonuçları, hükümeti sarsarken muhalefeti umutlandırdı

