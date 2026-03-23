İsrail ordusu, Suriye’nin güneyinde ihlallerini sürdürüyor
İsrail ordusunun Suriye’nin güneyindeki Kuneytra ilinde ihlallerine devam ettiği belirtildi.
Suriye devlet televizyonu El-İhbariye, Kuneytra kırsalındaki Doğu Samdaniye köyüne 2 askeri araçla baskın düzenleyen İsrail ordusunun evlerde arama yaptığını bildirdi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Şam yönetimi, İsrail’in Kuneytra ve Dera kırsalında düzenlediği baskınlar ile sivillere yönelik saldırılarının 1974 Ayrılma Anlaşması’nın açık ihlali olduğunu belirtiyor.
Suriye, İsrail güçlerinin işgal ettiği tüm Suriye topraklarından çekilmesi yönündeki talebini yinelerken, uluslararası toplumu da İsrail'in "saldırgan uygulamalarına karşı sorumluluk almaya" çağırıyor.