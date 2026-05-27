Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimin Kurban Bayramı’nı tebrik ediyorum Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı'nın ülke, millet, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Paylaşımında Erdoğan, "Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde bu bayramı da hüzünle, acıyla, kalplerinde ince bir sızıyla karşılayan tüm kardeşlerime şahsım ve milletim adına en güçlü dayanışma mesajlarımı gönderiyor, Kurban Bayramlarını ayrı ayrı tebrik ediyorum. Rabb'im bizleri hem millet hem de ümmet olarak merkezinde barışın, esenliğin, vahdet ve uhuvvetin olduğu daha nice bayramlara kavuştursun. Bayramımız mübarek olsun." ifadelerine yer verdi.