Dolar
42.88
Euro
50.59
Altın
4,519.01
ETH/USDT
2,900.10
BTC/USDT
87,032.00
BIST 100
11,336.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Trump, Nijerya'nın kuzeybatısında DEAŞ hedeflerine yönelik saldırı düzenlendiğini açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Nijerya'nın kuzeybatısında terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı hedeflere karşı saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Aynur Şeyma Asan  | 26.12.2025 - Güncelleme : 26.12.2025
Trump, Nijerya'nın kuzeybatısında DEAŞ hedeflerine yönelik saldırı düzenlendiğini açıkladı

Ankara

Trump, sosyal medya hesabından, kendi emriyle Nijerya'nın kuzeybatısında saldırı düzenlendiğini açıkladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

DEAŞ hedeflerinin "özellikle Hristiyanları hedef aldığını" belirten Trump, daha önce bu konuda uyarıda bulunduğunu ve uyulmazsa "bedelinin ağır olacağını söylediğini" ifade etti.

Trump, saldırıda teröristlerin öldürüldüğünü kaydederek, "Hristiyanların öldürülmesinin devam etmesi halinde" bu saldırıların daha fazlasının olacağı uyarısında bulundu.

Trump'ın Nijerya'yı hedef alan açıklamaları ve tepkiler

ABD Başkanı Trump, 31 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hristiyanlara yönelik katliamlar" nedeniyle Nijerya'yı "özel endişe duyulan ülke" ilan etmiş, daha sonra yaptığı paylaşımda da Nijerya'ya ABD yardımlarının kesileceği ve askeri saldırı yapılabileceği uyarısında bulunmuştu.

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, ülkesinin dini baskıya tolerans göstermediğini söyleyerek ABD'nin Nijerya'yı "özel endişe duyulan ülkeler" listesine dahil etmesine tepki göstermişti.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu da (ECOWAS), terörist grupların sadece Hristiyanları hedef aldığı iddiasının doğru olmadığını vurgulamış, bu grupların bölgedeki tüm Müslüman, Hristiyan ve diğer dinlere mensup masum sivilleri hedef aldığını açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
BUDO'nun yarınki 2 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi
Malatya'da aracın çarptığı 6 safkan Arap tayı telef oldu
İstanbul Valiliğinden yarın ve cumartesi için soğuk hava uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ve İslam aleminin Regaip Kandili'ni kutladı
Regaip Kandili dualarla idrak edildi

Benzer haberler

Trump, Nijerya'nın kuzeybatısında DEAŞ hedeflerine yönelik saldırı düzenlendiğini açıkladı

Trump, Nijerya'nın kuzeybatısında DEAŞ hedeflerine yönelik saldırı düzenlendiğini açıkladı

ABD, Kamboçya ile Tayland arasındaki çatışmalar nedeniyle "endişeli"

Rusya: ABD ile Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin müzakere sürecinde ilerleme var

Nijerya'da bir camide düzenlenen intihar saldırısında 5 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'da bir camide düzenlenen intihar saldırısında 5 kişi hayatını kaybetti
ABD'de 1,8 milyar dolarlık "Powerball" ikramiyesi sahibini buldu

ABD'de 1,8 milyar dolarlık "Powerball" ikramiyesi sahibini buldu
California'da etkili olan fırtına nedeniyle bazı bölgelerde olağanüstü hal ilan edildi

California'da etkili olan fırtına nedeniyle bazı bölgelerde olağanüstü hal ilan edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet