BUDO'nun yarınki 2 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi
Bursa
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) yarınki 2 seferinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.
BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, saat 07.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş) ile 08.00'deki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
