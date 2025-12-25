Regaip Kandili dualarla idrak edildi
Türkiye genelinde vatandaşlar, Regaip Kandili dolayısıyla birçok camide namaz kılıp dua etti.
Ankara
İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol olarak kabul edilen "üç ayların" başlangıcını simgeleyen Regaip Kandili camilerde dualarla idrak edildi.
İstanbul
İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol "üç ayların" başlangıcını simgeleyen Regaip Kandili kapsamında camilerde düzenlenen programlarda Kur’an-ı Kerim okundu, dualar edildi.
Kandil dolayısıyla başta Eyüp Sultan, Sultanahmet, Süleymaniye, Büyük Çamlıca, Büyük Piyalepaşa ve Fatih Camisi'ni dolduran vatandaşlar namaz kılıp dua etti.
Eyüp Sultan Camisi'nde düzenlenen kandil programı yağışlı havaya rağmen vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.
Akşam namazı öncesinde camiye gelen vatandaşlar önce Hazreti Peygamber'in Mihmandarı Ebu Eyyub el-Ensari'nin türbesini ziyaret etti.
Camide, akşam namazını eda eden vatandaşlar, hep bir ağızdan ilahiler okudu.
Vatandaşlar, camide okunan Kur’an-ı Kerim'i dinledi. Programın çıkışında lokum ve şeker ikram edildi.
Cami çıkışında kavurma ve pilav ikramı
İstanbul Müftülüğünce Beyoğlu'ndaki Büyük Piyalepaşa Camisi'nde de program düzenlendi.
Kur'an-ı Kerim'in okunduğu programda zor durumda olan ve zulüm gören Müslümanlar için dualar edildi.
Yatsı namazının ardından cami çıkışında Türkiye Diyanet Vakfı İstanbul Şubesince kavurma ve pilav dağıtıldı.
Süleymaniye Camisi'ndeki programda Kur'an-ı Kerim okundu.
Görevli hatip tarafından gecenin önemine ilişkin bilgiler verilen programın ardından Vakıflar Bölge Müdürlüğü ekiplerince salep ikram edildi.
Sultanahmet Camisi'ndeki Regaip Kandili programına da vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Kur'an-ı Kerim'in okunmasıyla başlayan programda ilahiler seslendirildi, dualar edildi.
Büyük Çamlıca Camisi'nde de akşam namazı sonrasında program düzenlendi.
Okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından namaz kılındı, cami avlusunda vatandaşlara lokum ikram edildi.
Ankara
Beştepe Millet Camisi'nde yatsı namazının ardından düzenlenen Regaip Gecesi Özel Programı'nda Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu.
Diyanet İşleri Başkanlığı İlahi Korosu'nun ilahiler okuduğu programda, salavat getirildi, dua edildi.
Hacı Bayram Veli Camisi'nde de cemaatin yoğun katılımıyla kandil programı düzenlendi, dualar edildi.
Camilere gelen vatandaşlara, ikramda bulunuldu.
Kayseri
Kayseri'de tarihi Hunat Camisi'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, vatandaşlar dua edip, namaz kıldı.
Camiye gelen cemaate ikramlarda bulunuldu.
Niğde
Niğde'de ise Fatih Sultan Mehmet Camisi'ndeki programda, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.
İl Müftüsü Hüseyin Gün, Regaip Kandili'nin önemini, üç aylar ve Ramazan ayında yapılması gereken ibadetler hakkında bilgi verdi.
Programın ardından Niğde Belediyesi tarafından vatandaşlara kandil simidi ikram edildi.
Yozgat
Yozgat'ta Çapanoğlu Büyük Camisi'nde, Regaip Kandili nedeniyle Kur'an-ı Kerim okundu, vatandaşlar namaz kıldı.
İl Müftüsü Nihat Kök, üç aylar ve Ramazan ayının önemini anlatarak, dua etti.
Camiye gelen cemaate ikramlarda bulunuldu.
Kırşehir
Kırşehir'de Hoca Ahmet Yesevi Camisi'nde yatsı namazı öncesi düzenlenen kandil programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programda, din görevlilerince mevlit okundu, ilahi ve kasideler seslendirildi.
İl Müftüsü Mustafa Tekin, ibadetlerin önemi hakkında bilgi verdi.
Şehitler için de dua edilen programda, kandil simidi ve lokum ikram edildi.
Nevşehir
Nevşehir'de Hacı Süleyman Köybaşı Külliye Camisi'nde yatsı namazı öncesi düzenlenen kandil programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Programda, din görevlilerince ilahi ve kasideler seslendirildi.
İl Müftüsü Kazım Güzel'in vaaz ve duasının ardından program sona erdi.
Sakarya
İl Müftülüğünce kentteki camilerde düzenlenen programlarla kandil idrak edildi.
Serdivan ilçesindeki Sapak Camisi'nde akşam namazının ardından cemaatin katılımıyla icra edilen programda, mevlit, ilahi ve Kur'an-ı Kerim okundu.
Namaz kılınmasının ardından dua edildi, cami çıkışında lokum dağıtıldı.
Karabük
Kent genelindeki camileri dolduran vatandaşlar, kandilin manevi atmosferini yaşadı.
Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce Safranbolu Dedeoğlu Camisi'nde program düzenlendi.
Programda Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu, dua edildi.
Namaz çıkışında vatandaşlara salep ikramında bulunuldu.
Kocaeli
Kur'an-ı Kerim okunup, ilahiler söylenen programda, vatandaşlar namaz kılıp, dua etti.
Düzce
Kandil dolayısıyla Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki Selçuklu mimarisiyle inşa edilen Akçakoca Merkez Camisi'nde program düzenlendi.
Akşam ezanıyla camiye gelen vatandaşlar, namaz kılarak dua etti.
Programda, ilahiler söylendi, cemaate ikramda bulunuldu.
Adana
Adana'da Hacı Sabancı Merkez Camisi'nde düzenlenen kandil programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Programda Mevlid-i Şerif okundu, vaaz verildi.
Cami çıkışında vatandaşlara ikramda bulunuldu.
Mersin
Mersin'de Regaip Kandili, kentteki camilerde dualarla idrak edildi.
Merkez Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camisi'nde yatsı namazı öncesi kandil programı düzenlendi.
Verilen vaazın ardından yatsı namazı kılındı, Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, dua edildi.
Hatay
Hatay’ın İskenderun ilçesindeki Nihal Atakaş Camisi'nde Regaip Kandili nedeniyle program düzenlendi.
Kur'an-ı Kerim tilaveti okunmasının ardından İl Müftüsü Mevlüt Topçu tarafından vaaz verildi.
Duaların edildiği programda, vatandaşlar namaz kıldı.
Osmaniye
Osmaniye'de Regaip Kandili dolayısıyla Bülbül Camisi'nde Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.
Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerin okunmasının ardından İl Müftüsü Ahat Taşçı tarafından vaaz verildi.
Cami çıkışı vatandaşlara ikramda bulunuldu.
Edirne
Edirne'de Eski Cami'de gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, dua edildi.
İl Müftüsü Ercan Aksu, vaazında Regaip Kandili'nin kalplerin duayla arındığı müstesna gecelerden biri olduğunu söyledi.
Müslümanların bu mübarek gecede günah ve hataları için Allah'tan af dilediğini belirten Aksu, tüm İslam aleminin kandilini tebrik ederek üç ayların hayırlara vesile olmasını niyaz etti.
Vaazın ardından namaz kılındı.
Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünce cami çıkışında vatandaşlara salep ikram edildi.
Kırklareli ve Tekirdağ
Kırklareli'nde Hızırbey Camisi'nde düzenlenen kandil programında vatandaşlar dua etti.
Kur'an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve ilahilerin okunduğu programda İl Müftüsü Yusuf Eviş tarafından "Regaip Kandili ve Üç Aylar" konulu vaaz verildi.
Vaazın ardından yatsı namazı kılındı. Program sonunda Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünce cami çıkışında vatandaşlara salep ikram edildi.
Tekirdağ'da ise Rüstem Paşa Camisi'nde yatsı namazının ardından Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, dua edildi.
Bursa
Üç ayların müjdecisi Regaip Kandili dolayısıyla Bursa'da, başta tarihi Ulu Cami ve Emirsultan Camisi olmak üzere birçok camide kandil programları düzenlendi.
Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu programlarda, vatandaşlar dua etti.
Namaz sonrası vatandaşlara kandil simidi, tatlı ve lokum ikram edildi.
Balıkesir
Balıkesir'de Regaip Kandili, tarihi Zağnos Paşa Camii'nde düzenlenen programla idrak edildi.
Akşam namazının ardından camiyi dolduran vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim tilaveti, mevlit ve ilahileri dinledi. İl Müftülüğü görevlilerince verilen vaazda gecenin önemine değinilerek dualar edildi.
Yatsı namazının ardından sona eren programda, cami çıkışında vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.
Sındırgı ilçesinde de Ebubekir Camisi'nde ilçe müftülüğü tarafından düzenlenen organizasyonda Regaip Kandili idrak edildi.
Eskişehir
Eskişehir'de Regaip Kandili, kentteki camilerde dualarla idrak edildi.
Camilerde verilen vaazın ardından yatsı namazı kılındı, Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, dualar edildi.
Çanakkale
Çanakkaleliler, akşam saatlerinden itibaren il merkezindeki Necip Paşa ve Şehitler camileri ile Ayvacık ilçesindeki Fatih Camisi'nde düzenlenen programlara yoğun ilgi gösterdi. Programda, ilahiler okunup şehitler için dualar edildi.
Cami çıkışında vatandaşlara kandil simidi, lokum ve gülsuyu ikramlarında bulunuldu.
Kütahya
Kütahya İl Müftü Yardımcısı Kemal Bal, kandil dolayısıyla tarihi Ulu Cami'de düzenlenen programda vaaz verdi.
Bal, üç ayların müjdecisi Regaip Kandili'ne ulaşmanın heyecanı içinde olduklarını belirtti.
Mübarek gün ve gecelerin, toplum ve ümmet olarak yeniden dirilişe katkı sağlayacak bir heyecanı da beraberinde getirdiğini dile getiren Bal, dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan katliamlara dikkati çekti.
Programda Kur'an-ı Kerim okunarak namaz kılınıp dualar edildi.
Bilecik
Bilecik İl Müftülüğünce başta Kayıboyu ve Orhangazi Camisi olmak üzere birçok camide düzenlenen programlarla kandil idrak edildi.
Kayıboyu Camisi'nde akşam namazının ardından cemaatin yoğun katılımıyla icra edilen programda, mevlit ve ilahiler okundu. Kur'an-ı Kerim tilavetinin gerçekleştirildiği kandil programında, dualar edildi.
Namaz öncesi vaaz veren İl Müftüsü Ahmet Dilek, Recep ayı ile rahmet, bereket ve mağfiret mevsimi olan üç aylara kavuşmanın huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Daha sonra cemaat, namaz kılıp dua etti. Namaz sonrası vatandaşlara cami çıkışında sahlep ve lokum dağıtıldı.
Gaziantep
Kandil gecesinde camiyi dolduranlar Kur'an-ı Kerim okudu, namaz kıldı. Cami çıkışında vatandaşlara şerbet ve lokum dağıtıldı.
Şanlıurfa
Şanlıurfa'da da kandil dolayısıyla vatandaşlar, özellikle Balıklıgöl yerleşkesindeki camileri doldurdu.
"Peygamberler şehri" olarak da adlandırılan kentte vatandaşlar, yatsı namazı öncesi Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makamı ziyaret etti.
Vatandaşlar camilerde yatsı namazını kıldı, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.
Namazın ardından Dergah Camisi'nde Şanlıurfa Müftülüğünce mevlit okutuldu.
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş'ta Regaip Kandili, kentteki camilerde dualarla idrak edildi.
Abdulhamithan Camisi'nde yatsı namazı öncesi kandil programı düzenlendi.
Camiye gelen vatandaşlar, vaazın ardından yatsı namazını kıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası dua edildi.
Malatya
Malatya'da Regaip Kandili, kentteki camilerde dualarla idrak edildi. Darende ilçesinde, üç ayların başlangıcını müjdeleyen Regaip Kandili dolayısıyla camilerde programlar düzenlendi.
Somuncu Baba Külliyesi’nde gerçekleştirilen kandil programına çok sayıda vatandaş katıldı. Yatsı namazı öncesinde cami görevlileri tarafından Kur’an-ı Kerim ve ilahiler okundu.
Rahmet, bereket ve mağfiret mevsimi olarak kabul edilen üç ayların başlaması dolayısıyla vatandaşlar, programın ardından namaz kılıp dua etti.
Program kapsamında Hulusi Efendi Vakfı tarafından cami çıkışında vatandaşlara "Somuncu Baba Sebil Ekmeği", çocuklara ise çeşitli hediyeler ikram edildi.
Kilis
Kilis Müftülüğü tarafından kentteki bütün camilerde Regaip Kandili dolayısıyla program gerçekleştirildi.
Hacı Ömer Faruk Kayabaş Camisi'ndeki programa katılan İl Müftü Yardımcısı Abdulhekim Öz’ün yatsı namazı öncesi verdiği vaazla başlayan programda, namazın ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.
Namaz çıkışı cemaate çeşitli ikramlarda bulunuldu.
Adıyaman
Adıyaman’da Regaip Kandili, kentteki camilerde dualarla idrak edildi.
Meydan Camisi'nde yatsı namazı öncesi kandil programı düzenlendi.
Camiye gelen vatandaşlar, vaazın ardından yatsı namazını kıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası da dua edildi.
İzmir
Konak ilçesindeki Hisar Camisi'nde düzenlenen kandil programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı, ardından Mevlid-i Şerif okundu.
Vatandaşlar namaz kılıp dua ederek kandilin manevi atmosferini yaşadı.
İlahilerin seslendirildiği programda İzmir İl Müftü Yardımcısı Ramazan Arba, cemaate vaaz verdi.
Kılınan yatsı namazının ardından program sona erdi.
Namaz çıkışında Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı ekipleri tarafından vatandaşlara kandil simidi ve salep ikram edildi.
Konya
Konya'da Regaip Kandili dolayısıyla tarihi Sultan Selim Camisi'nde düzenlenen programda, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hüseyin Hazırlar'ın sohbetinin ardından Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu. Program İl Müftüsü Ali Öge'nin yaptığı dua ile son buldu.
Programda, namaz sonrası cemaate ikramlarda bulunuldu.
Aksaray
Aksaray'da da Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlar yatsı namazında camileri doldurdu. Başta Ulu Cami olmak üzere kentteki tüm camilerde kandil programı düzenlendi.
Ulu Cami'deki program sonrasında vatandaşlara ikramlar dağıtıldı.
Karaman
Karaman'da Aktekke Camisi'nde Regaip Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.
Karaman İl Müftülüğünce düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu.
Aktekke Camisi'nin dolması nedeniyle cemaatin bir kısmı soğuk havaya rağmen namazını cami avlusunda kıldı.
Programın ardından, Karaman Belediyesince cemaate kandil simidi dağıtıldı.
Afyonkarahisar
Afyonkarahisar'da Regaip Kandili dolayısıyla camilerde program düzenlendi.
Kent genelindeki camileri dolduran vatandaşlar, kandilin manevi atmosferini yaşadı.
Gedik Ahmet Paşa (İmaret) Camisine gelenler, namaz kılıp dua etti. Programda, Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu.
Erzurum
Kentte kandil dolayısıyla akşam saatlerinden itibaren camiler dolmaya başladı.
Muratpaşa Camisi'ni dolduran cemaat namaz kılıp dua etti.
Düzenlenen programlarda Kur'an-ı Kerim tilaveti, Mevlid-i Şerif ve ilahiler okundu.
Vatandaşlara cami çıkışında ikramlarda bulunuldu.
Muş
Kentteki İmam Şafi Camisi'ne gelen vatandaşlar, namaz kılarak dua etti.
Din görevlilerince Kur'an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve ilahiler okundu.
İl Müftüsü İbrahim Yavuz, Recep ayının ilk haftasındaki cuma gecesinin Regaip Kandili olarak kabul edildiğini söyledi.
Vatandaşların Regaip Kandili'ni kutlayan Yavuz, şunları kaydetti:
"Peygamber efendimiz, bu ayla ilgili olarak 'Allah'ım bize recep ve şabanı mübarek kıl ve ramazana ulaştır' şeklinde dua ediyor. Duaların kabul olduğu, günahların af olduğu bir mevsime daha kavuşmuş bulunuyoruz. Recep ayının ilk cuma gecesi aynı zamanda Regaip gecesi. Bu vesileyle camilerimize, camilerimizi dolduran tüm cemaatimizin, tüm İslam aleminin Regaip Kandili'ni canı gönülden tebrik ediyorum."
Cami çıkışında vatandaşlara lokum ikram edildi.
Diyarbakır
İl Müftülüğünce merkez Sur ilçesinde İslam'ın 5. Harem-i Şerifi olarak kabul edilen tarihi Ulu Cami'de gerçekleştirilen programda, Kur’an-ı Kerim ve mevlit okundu, Türkçe ve Kürtçe ilahiler seslendirildi.
Vatandaşlar, namaz kılıp dua etti.
Öte yandan, Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğünce cami avlusunda vatandaşlara salep ikram edildi.
Elazığ
İl Müftülüğünce tarihi İzzetpaşa Camisi'nde düzenlenen kandil programında, Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.
Mevlit okunan programda salavat getirildi.
Programa Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu da katıldı.
Cami çıkışında vatandaşlara bazı ikramlarda bulunuldu.
Siirt
İl Müftülüğünce Hacı Fethi Serin Camisi'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi, vaaz verildi.
Mevlit okunan programda ilahiler seslendirildi.
Programın ardından cami çıkışında vatandaşlara bazı ikramlar yapıldı.
Mardin
Mardin'de Şakir Nuhoğlu Camisi'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu.
İlahilerin seslendirildiği programda İl Müftüsü Enver Türkmen, Regaip Kandili'ne ilişkin vaaz verdi.
Cami çıkışında Valilik, Mardin Büyükşehir Belediyesi ve Vakıflar Bölge Müdürlüğünce vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.
Programa, Vali Tuncay Akkoyun, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Ayhan Gök de katıldı.
Bingöl
Solhan Ulu Cami'de düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu, ilahiler seslendirildi.
İlçe vaizi Osman Numanoğlu, Regaip Kandili'nin İslam dinindeki önemine ilişkin vaaz verdi, dua etti.
Programın sonunda vatandaşlara çeşitli ikramlar sunuldu.
Şırnak
Geylani Camisi'nde akşam namazının ardından cami imam hatibi Abdülaziz Uysal tarafından vaaz verildi.
Daha sonra mevlit okundu, dualar edildi.
Cami çıkışında vatandaşlara Kızılay tarafından tatlı ve simit ikramında bulunuldu.
Batman
Batman’da vatandaşlar Regaip Kandili dolayısıyla camileri doldurdu.
Şevket Başak Camisi'nde düzenlenen kandil programında mevlit okundu, dualar edildi.
Türkçe ve Kürtçe ilahilerin seslendirildiği programda Regaip Kandili'nin anlam ve önemine ilişkin vaaz verildi.
Program sonunda vatandaşlara ikramlar yapıldı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.