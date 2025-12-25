Dolar
42.85
Euro
50.62
Altın
4,479.58
ETH/USDT
2,928.40
BTC/USDT
87,592.00
BIST 100
11,375.61
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

California'da etkili olan fırtına nedeniyle bazı bölgelerde olağanüstü hal ilan edildi

ABD'nin California eyaletinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle bazı bölgelerde olağanüstü hal ilan edildi.

Ecem Şahinli Ögüç  | 25.12.2025 - Güncelleme : 25.12.2025
California'da etkili olan fırtına nedeniyle bazı bölgelerde olağanüstü hal ilan edildi

Ankara

California Valisi Gavin Newsom, eyalette son günlerde etkili olan yağış ve fırtınaya ilişkin açıklama yaptı.

Vali Newsom, Los Angeles, Orange, Riverside, San Bernardino, San Diego ve Shasta bölgeleri için olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

California'da etkisini sürdüren şiddetli yağış ve fırtınaların sel ve heyelan riskini artırdığını belirten Newsom, ocak ayında Pacific Palisades bölgesinde meydana gelen yangının ardından zarar gören alanların şiddetli yağış, çamur kaymaları ve moloz akışı tehdidiyle karşı karşıya kaldığını kaydetti.

Newsom, California'nın şiddetli kış fırtınasının etkisi altına girmesinin beklendiğini belirterek, acil durum müdahale ekiplerinin önceden konuşlandırılması talimatını verdi.

California eyaletinin kuzeyinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde evler ve yollar sular altında kalmış 1 kişi hayatını kaybetmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Deniz ve iç sulardan bu yıl 360 bin metrekare hayalet ağ temizlendi
Yurt genelinde sıcaklıklar 4 ila 10 derece düşecek
Adalet Bakanı Tunç'tan "11. Yargı Paketi"ne ilişkin paylaşım
Türkiye Diyanet Vakfı bu yıl 50 milyonu aşkın ihtiyaç sahibine yardım elini uzattı
Bilal Erdoğan: Asıl mesele, kimliğimizin, kültürümüzün ihya edilerek yeni nesillere aktarılmasını başarmak

Benzer haberler

ABD'de 1,8 milyar dolarlık "Powerball" ikramiyesi sahibini buldu

ABD'de 1,8 milyar dolarlık "Powerball" ikramiyesi sahibini buldu

California'da etkili olan fırtına nedeniyle bazı bölgelerde olağanüstü hal ilan edildi

ABD'de hırsızlık zanlıları Noel arifesinde araçlarına bağladıkları ATM'yi yerinden söküp çalmaya çalıştı

Trump'ın 2025 yılındaki dış politika karnesi: ABD'nin küresel liderlik rolünü yeniden tanımlamak

Trump'ın 2025 yılındaki dış politika karnesi: ABD'nin küresel liderlik rolünü yeniden tanımlamak
Gelecek yıl ihracattaki artışın tabana yayılması hedefleniyor

Gelecek yıl ihracattaki artışın tabana yayılması hedefleniyor
Küresel piyasalar tatil havasında ilerliyor

Küresel piyasalar tatil havasında ilerliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet