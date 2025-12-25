Dolar
42.85
Euro
50.62
Altın
4,479.58
ETH/USDT
2,919.20
BTC/USDT
87,340.00
BIST 100
11,398.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'de hırsızlık zanlıları Noel arifesinde araçlarına bağladıkları ATM'yi yerinden söküp çalmaya çalıştı

ABD'nin Texas eyaletinde hırsızlık zanlıları, Noel arifesinde araçlarına bağladıkları ATM'yi yerinden söküp çalmaya çalıştı, olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Ahmet Furkan Mercan  | 25.12.2025 - Güncelleme : 25.12.2025
ABD'de hırsızlık zanlıları Noel arifesinde araçlarına bağladıkları ATM'yi yerinden söküp çalmaya çalıştı Fotoğraf: Fotoğraf: Ekran görüntüsü - SM

Ankara

Fox News'ün yayımladığı güvenlik kamerası görüntülerine göre yüzleri kapalı, koyu renkli kıyafetler giyen şüpheliler, Fort Worth bölgesindeki marketin otoparkına siyah SUV tipi araçla geldi.

Zanlılardan biri marketin ön kapısını sert cisimle kırdı ve bir ucu araca takılı metal kabloyu iş yerinin girişindeki ATM'ye bağladı.

Şüphelilerin iki kez denemesine rağmen araç kuvvetiyle yerinden ayırmaya çalıştıkları ATM'nin dış cephesi sökülerek sürüklendi.

Başarısız hırsızlık girişimi nedeniyle marketin ön cephesinde büyük hasar oluştu, raflardaki ürünler iş yerinin içine ve otoparka saçıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İhbar sonrası olay yerine kolluk kuvvetleri sevk edildi.

Güvenlik kamerası kayıtları ekiplerce incelemeye alındı, hırsızlık girişimiyle ilgili soruşturma sürüyor. SUV tipi aracın, Dallas kentinden çalındığı saptandı.

Polis yetkilileri, şüphelilerin ATM'yi sürüklemeye çalıştıklarını ancak makinenin dış cephesinin parçalandığını ve metal kablonun koptuğunu bildirdi.

Başarısız soygun girişiminin, son dönemde eyalet genelinde bildirilen benzer suçlarla bağlantılı olabileceği belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
62 kez müebbete çarptırılan deprem sanığına mahkeme heyetine hakaretten de dava
Bakan Uraloğlu: Hava sahamızı kesintisiz ve etkin şekilde yöneten altyapımızı çok daha güçlü hale getiriyoruz
Malatya'da depremde 40 kişinin öldüğü Özpolatlar Sitesi'nin yıkılmasına ilişkin davada karar çıktı
Bakanı Yumaklı: Dileğimiz, Su Kanunu'nun 2026 yılı içerisinde yasalaşması ve yürürlüğe girmesi
Başsavcılık, "Futbolda şike kumpası" soruşturmasında 4 şüphelinin ifadeye getirilmesi talimatı verdi

Benzer haberler

ABD'de hırsızlık zanlıları Noel arifesinde araçlarına bağladıkları ATM'yi yerinden söküp çalmaya çalıştı

ABD'de hırsızlık zanlıları Noel arifesinde araçlarına bağladıkları ATM'yi yerinden söküp çalmaya çalıştı

Trump'ın 2025 yılındaki dış politika karnesi: ABD'nin küresel liderlik rolünü yeniden tanımlamak

Gelecek yıl ihracattaki artışın tabana yayılması hedefleniyor

Küresel piyasalar tatil havasında ilerliyor

Küresel piyasalar tatil havasında ilerliyor
ABD Adalet Bakanlığı, Epstein davasıyla ilgili olabilecek bir milyondan fazla belgeyi edindi

ABD Adalet Bakanlığı, Epstein davasıyla ilgili olabilecek bir milyondan fazla belgeyi edindi
Terör örgütü DEAŞ'ın sözde Şam valisi düzenlenen operasyonla yakalandı

Terör örgütü DEAŞ'ın sözde Şam valisi düzenlenen operasyonla yakalandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet