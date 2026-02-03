Dolar
43.50
Euro
51.31
Altın
4,906.80
ETH/USDT
2,283.00
BTC/USDT
78,114.00
BIST 100
13,765.79
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İletişim Başkanlığının "Ayın Tarihi" dergisinin 2026 Ocak sayısı yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının zengin içerikli ve süreli yayını olan "Ayın Tarihi" dergisinin "2026 Ocak" sayısı yayımlandı.

Özcan Yıldırım  | 03.02.2026 - Güncelleme : 03.02.2026
İletişim Başkanlığının "Ayın Tarihi" dergisinin 2026 Ocak sayısı yayımlandı

Ankara

İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran, dergi için "İletişimde Güven Çağı: 2025 Değerlendirmesi" başlıklı bir başyazı kaleme aldı.

Başyazıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde "Türkiye Yüzyılı" ülküsü yolunda yoğun ve verimli bir mesai dönemini geride bırakan İletişim Başkanlığının 2025 yılı çalışmaları değerlendirildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Derginin "Ayın Dosyası" bölümünde Duran, İletişim Başkanlığının 2025'te halkla ilişkilerden, kamu diplomasisine, dezenformasyonla mücadeleden stratejik iletişime çok boyutlu faaliyetleri ile insan ve adalet odaklı bakış açısıyla ulusal ve uluslararası düzeyde koordineli biçimde yürüttüğü çalışmalar hakkında bir röportaj verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurt içi programları ve gündeme yönelik önemli gelişmelerin kronolojik olarak sunulduğu "Türkiye" bölümünde ise Sarıkamış Harekatı'nın 111. Yılı anma etkinlikleri yer aldı.

"Vefa/Hatıra" başlığı altında Türk romanının güçlü kalemlerinden Halide Edip Adıvar anıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uluslararası diplomasi trafiği ve yürüttüğü telefon diplomasisinin yer aldığı "Diplomasi" bölümünde, Türkiye'nin uluslararası arenadaki etkin diplomatik faaliyetleri detaylı bir şekilde gözler önüne serildi.

CİMER: Yenilikçi Kamu Hizmetinin Dinamik Yüzü

"Dünya" başlığı altında dünya gündemindeki önemli gelişmeler ve uluslararası basında yayımlanan Türkiye ile ilgili haberler ile "Venezuela Operasyonu: Eski Düzenin Çöküşü, Yenisinin İlanı" analizi yer aldı.

Derginin "Kültür ve Sanat" bölümünde, "2025 Yılında Müzeler ve Ören Yerleri Rekor Ziyaretçi Sayısına Ulaştı" haberi, "Arşivden" başlığıyla ise Türkiye'de sinema temasının ele alındığı bir fotoğraf seçkisi okuyucuların ilgisine sunuldu.

"İletişim" bölümünde "CİMER: Yenilikçi Kamu Hizmetinin Dinamik Yüzü", "Yirmi Yıldır Süratle Koşan Anadolu Parsı: PARDUS" konuları işlendi.

"Aşkınan Koşan Yorulmaz" kitabı tanıtıldı

Ocak ayında gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında ise "Sosyal Medyada Sorumluluk, Özgürlük ve Güvenlik Paneli", "Gazeteciliğin Yolculuğu Fotoğraf Sergisi", "Uyuşturucuyla Mücadelede Kararlı Devlet Türkiye Paneli" programlarına yer verildi.

"Yayın" bölümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2025 yılı mesaisinin anlatıldığı "Aşkınan Koşan Yorulmaz 2025" kitabı tanıtıldı.

Ayın Tarihi dergisi "Ayın Dosyası", "Türkiye", "Diplomasi", "Dünya", "Kültür Sanat", "İletişim" ve "Yayın" başlıklı 7 bölümden oluşuyor.

Dergiye, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının web sayfası üzerinden erişilebiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Göktaş'tan "Dijital Dünyada Çocukların Güçlendirilmesine Yönelik Eylem Planı"na ilişkin paylaşım
Gaziantep ve Adıyaman'da depremin üçüncü yılı nedeniyle 6 Şubat'ta eğitime ara verilecek
Sarıyer açıklarında karaya oturan Komor Adaları bayraklı kargo gemisinin bekleyişi sürüyor
Mardin'de sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan çocuğu esnaf kurtardı
İletişim Başkanlığının "Ayın Tarihi" dergisinin 2026 Ocak sayısı yayımlandı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

İletişim Başkanlığının "Ayın Tarihi" dergisinin 2026 Ocak sayısı yayımlandı

İletişim Başkanlığının "Ayın Tarihi" dergisinin 2026 Ocak sayısı yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı yayınları, yeni web sayfasıyla erişime açıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balkan Barış Platformu'nun temsilcilerini kabul etti

İletişim Başkanı Duran, Suriye Enformasyon Bakanı Mustafa ile telefonda görüştü

İletişim Başkanı Duran, Suriye Enformasyon Bakanı Mustafa ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2025 yılındaki faaliyetleri "Aşkınan Koşan Yorulmaz" adlı kitapta derlendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2025 yılındaki faaliyetleri "Aşkınan Koşan Yorulmaz" adlı kitapta derlendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet