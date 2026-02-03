Dolar
Dünya

ABD Kongresine, göçmenlik birimlerini anayasal ihlallerden sorumlu tutmayı amaçlayan yasa tasarısı sunuldu

ABD Kongresine, Minnesota'daki operasyonlar sırasında iki ABD vatandaşının öldürülmesinin ardından ülkede tartışılan göçmenlik uygulamalarına karşı ICE ile CBP birimlerini anayasal hak ihlallerinden sorumlu tutmayı amaçlayan yasa tasarısı sunuldu.

Şilan Turp  | 03.02.2026 - Güncelleme : 03.02.2026
ABD Kongresine, göçmenlik birimlerini anayasal ihlallerden sorumlu tutmayı amaçlayan yasa tasarısı sunuldu

Ankara

Senato Bütçe Komitesi üyesi Demokrat Senatör Jeff Merkley ile Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Andrea Salinas, "Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ile Gümrük ve Sınır Muhafaza (CBP) birimleri Anayasal Hesap Verilebilirlik Yasası" adı verilen tasarıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, ICE ve CBP görevlilerinin anayasal ihlallerine karşı federal hükümete dava açılabilmesini öngören tasarının, Kongre'ye sunulduğu belirtildi.

Cumhuriyetçilerin, göçmenlik uygulamaları için söz konusu birimlere 150 milyar dolardan fazla kaynak aktarmasının "kötü amaçlı" uygulamaların önünü açtığı savunulan açıklamada, federal göçmenlik görevlilerinin, ifade özgürlüğü ve adil yargılanma hakkı dahil olmak üzere "anayasal hakları ihlal ettiği" değerlendirmesi yer aldı.

Açıklamada, "Başkan Donald Trump'ın göçmenlik uygulayıcıları anayasal haklarımızı ihlal ediyor." ifadesi kullanıldı.

ICE karşıtı protestolar

Son haftalarda ABD genelinde, ICE biriminin göçmenlere yönelik uygulamalarına karşı başta Minneapolis olmak üzere çok sayıda kentte protesto gösterileri düzenlenmeye başlamıştı.

Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde ICE görevlileri, 7 Ocak'ta göçmenlere yönelik operasyonları sırasında 37 yaşındaki Amerikalı Renee Nicole Macklin Good adlı ABD vatandaşı kadını aracında silahla öldürmüştü.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, bu kişinin ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüştü.

Minneapolis'teki protestolar sırasında 24 Ocak'ta bir kişi daha ICE ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurulmuştu.

Yetkililer, 37 yaşındaki kurbanın Alex Jeffrey Pretti adlı Amerikalı hemşire olduğunu ve olaylar esnasında yanında silah bulundurduğunu açıklamıştı.

İlgili konular
