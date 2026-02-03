Dolar
Gündem

Bolu Dağı'nda kar yağıyor

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kar etkili oluyor.

Ömer Ürer, Murat Ataseven, Mehmet Emin Gürbüz  | 03.02.2026 - Güncelleme : 03.02.2026
Bolu Dağı'nda kar yağıyor Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz/AA

Düzce

Kar yağışı, otoyolun Yumrukaya, Abant kavşağı, Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler mevkisinde, D-100 kara yolunda ise Yumrukaya, Abant kavşağı, Elmalık, Bolu Dağı Polisevi, Bakacak ve Karanlıkdere kesimlerinde görülüyor.

Kara yolları ekipleri, bölgede kar yağışına bağlı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlem aldı.

Bölgede görev yapan polis ve jandarma ekipleri ise sürücüleri dikkatli seyretmeleri, hız yapmamaları ve kış lastiği olmadan yola çıkmamaları konusunda uyarıyor.

