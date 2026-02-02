Tekirdağ ve Kırklareli'nde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi
Tekirdağ'ın Malkara ve Saray ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.
Tekirdağ/Kırklareli
Kaymakamlıklardan yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle, resmi ve özel okullar ve Halk Eğitim Merkezleri dahil olmak üzere tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.
Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan, hamile, engelli, gazi, malul gazi personel ile 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personelin idari izinli sayılacağı belirtildi.
Kırklareli
Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları sebebiyle kent merkezinde tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği bildirildi.
İl genelinde taşımalı eğitime de bir gün süreyle ara verildiği belirtilen açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personel, gazi ve malul gaziler ile 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personelin idari izinli sayılacağı ifade edildi.
Açıklamada, hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü kentin yüksek kesimlerindeki kar yağışının akşam saatlerinde etkisini yitirmesinin beklendiği kaydedildi.
Demirköy, Kofçaz ve Vize ilçelerinde de eğitime ara verilmişti.