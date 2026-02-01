Dolar
Tekirdağ'da kuvvetli rüzgar nedeniyle bir ev ve iş yerinin çatısı uçtu

Tekirdağ'da şiddetli rüzgar nedeniyle bir iş yeri ve evin çatısı uçtu.

Mesut Karaduman  | 01.02.2026 - Güncelleme : 01.02.2026
Tekirdağ'da kuvvetli rüzgar nedeniyle bir ev ve iş yerinin çatısı uçtu Fotoğraf: Marmaraereğlisi Belediyesi

Tekirdağ

Kentte şiddetli rüzgar, Marmaraereğlisi ve Çerkezköy ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi.

Rüzgar nedeniyle Marmaraereğlisi ilçe merkezinde bir iş yerinin çatısı uçtu.

Çerkezköy ilçesinde de bir evin çatısından uçan parçalar yola savruldu.

Savrulan çatı parçaları bir süre ulaşımı aksattı.

Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Onur Bozkurter, şiddetli rüzgar nedeniyle bir iş yerinin çatısının uçtuğunu ve herhangi bir zararın oluşmadığını söyledi.

Bozkurter, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarırken, belediye ekiplerinin sahada olduğunu dile getirdi.

