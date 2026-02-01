Tekirdağ'da kuvvetli rüzgar nedeniyle bir ev ve iş yerinin çatısı uçtu
Tekirdağ'da şiddetli rüzgar nedeniyle bir iş yeri ve evin çatısı uçtu.
Tekirdağ
Kentte şiddetli rüzgar, Marmaraereğlisi ve Çerkezköy ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi.
Rüzgar nedeniyle Marmaraereğlisi ilçe merkezinde bir iş yerinin çatısı uçtu.
Çerkezköy ilçesinde de bir evin çatısından uçan parçalar yola savruldu.
Savrulan çatı parçaları bir süre ulaşımı aksattı.
Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Onur Bozkurter, şiddetli rüzgar nedeniyle bir iş yerinin çatısının uçtuğunu ve herhangi bir zararın oluşmadığını söyledi.
Bozkurter, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarırken, belediye ekiplerinin sahada olduğunu dile getirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.