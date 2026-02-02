Dolar
Gündem

Hakkari'de otobüs ile minibüsün çarpıştığı kazada 18 kişi yaralandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde halk otobüsü ile toplu taşıma yapan minibüsün çarpışması sonucu 18 kişi yaralandı.

Ulaş Güven  | 02.02.2026 - Güncelleme : 02.02.2026
Hakkari'de otobüs ile minibüsün çarpıştığı kazada 18 kişi yaralandı Fotoğraf: Ulaş Güven - AA

Hakkari

Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 30 YE 824 plakalı halk otobüsü ile 30 M 1016 plakalı toplu taşıma minibüsü, Dağlıca yolu Selahaddin Eyyubi Havalimanı yakınında çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Minibüste sıkışan bazı yaralılar, ekiplerce bulundukları yerden çıkarıldı.

Kazada yaralanan 18 kişi ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polisin önlem aldığı yolda trafik tek şeritten sağlanıyor.

Jandarma Havacılık Komutanlığı 5. GÖKBEY helikopterini envanterine kattı
Trakya'da kar etkili oluyor
Başakşehir'de sanayi sitesinde çıkan yangına müdahale ediliyor
İstanbul'da yarıyıl tatilinin ardından ilk iş gününde trafik yoğunluğu
