Dolar
43.50
Euro
51.60
Altın
4,882.13
ETH/USDT
2,299.80
BTC/USDT
77,556.00
BIST 100
13,838.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle trafikte aksamalar yaşanıyor.
logo
Gündem

AKOM'dan İstanbul için kar ve soğuk hava uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yarın sabah Marmara Bölgesi'ne giriş yapacağı tahmin edilen soğuk hava dalgasıyla birlikte sıcaklıkların 2-4 derece azalarak kar değerlerine gerileyeceğini bildirdi.

Halis Akyıldız  | 01.02.2026 - Güncelleme : 01.02.2026
AKOM'dan İstanbul için kar ve soğuk hava uyarısı Fotoğraf: Hakan Akgün/AA

İstanbul

AKOM'dan yapılan açıklamada, geçen hafta boyunca 14-18 derece aralığında seyreden bahar sıcaklıklarının, hava sistemindeki değişimle 7 derece seviyelerine gerilediği belirtildi.

Akşam saatlerinden itibaren rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetlenerek aralıklarla fırtına şeklinde saatte 40-75 kilometre eseceği, gece saatlerine kadar ise yer yer kuvvetli sağanak geçişler beklendiği aktarılan açıklamada, gece etkisini azaltması öngörülen yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren yeniden etkili olmaya başlamasının beklendiği ifade edildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada, gün boyunca il genelinde kuvvetli sağanak geçişlerinin öngörüldüğüne dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:

"Pazartesi sabah saatlerinden itibaren bölgemize giriş yapacağı tahmin edilen soğuk hava dalgasıyla birlikte sıcaklıkların 2-4 derece azalarak kar değerlerine gerileyeceği, Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Büyükçekmece ve Başakşehir başta olmak üzere batı bölgelerinde yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülebileceği öngörülüyor. Soğuk ve yağışlı havanın salı sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesi, hafta ortasından (çarşamba) itibaren ise sıcaklıkların yeniden artarak 15 derece seviyelerine ulaşması bekleniyor."

Vatandaşlar, pazar ve pazartesi günleri beklenen kuvvetli sağanak ile yarın ve salı sabahına kadar etkili olması beklenen kış koşulları nedeniyle yaşanabilecek su baskını, göllenme, kar yağışı, buzlanma, don ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyarıldı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Doğu ve Güneydoğu Anadolu için kuvvetli yağış ve kar uyarısı
AKOM'dan İstanbul için kar ve soğuk hava uyarısı
Berat Kandili'nde TRT'nin özel yayınları izleyici ve dinleyicilerle buluşacak
Antalya-Isparta yolunda heyelan meydana geldi
MSB, A400M uçağından yapılan paraşüt atlayışına ilişkin görüntüleri paylaştı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

AKOM'dan İstanbul için kar ve soğuk hava uyarısı

AKOM'dan İstanbul için kar ve soğuk hava uyarısı

Muğla'da fırtına etkili oluyor

"Kar kaplanları" 5 ailenin yaşadığı yaylanın yolunu açmak için mücadele veriyor

Okullar yükümlülerin çalışmasıyla yarıyıl tatilinde temizlendi

Okullar yükümlülerin çalışmasıyla yarıyıl tatilinde temizlendi
Aydın'da sağanak ve fırtına etkili oldu

Aydın'da sağanak ve fırtına etkili oldu
Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı

Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet