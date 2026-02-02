Dolar
43.51
Euro
51.63
Altın
4,549.83
ETH/USDT
2,226.20
BTC/USDT
76,522.00
BIST 100
13,515.61
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Trakya'da kar etkili oluyor

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da kar etkili oluyor.

Ufuk Ertop, Mesut Karaduman, Gökhan Balcı  | 02.02.2026 - Güncelleme : 02.02.2026
Trakya'da kar etkili oluyor Fotoğraf: Hakan Mehmet Şahin/AA

Kırklareli

Edirne'de dün akşam saatlerinde hafif şekilde başlayan kar, sabah saatlerinden itibaren etkisini artırdı.

Yağışla birlikte kent beyaz örtüyle kaplandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Karayolları, il özel idaresi ve belediye ekipleri, yollarda karla mücadele çalışmalarına başladı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü kentte, karın gün boyu etkili olması bekleniyor.

Öte yandan olumsuz hava koşulları nedeniyle Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde tüm kademelerde eğitim ve öğretime bir gün ara verildi.

Edirne Valiliğince motosiklet, elektrikli skuter, motorlu bisiklet ve moto kuryelerin saat 9.30 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar trafiğe çıkamayacakları bildirildi.

Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli’nde kar özellikle yüksek kesimlerde yoğun şekilde etkisini gösterirken, kent merkezinde de hafif şekilde devam ediyor.

Yağışın, Demirköy, Kofçaz ve Vize ilçeleri ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nda yoğun olduğu bildirildi.

Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri bölgede karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü Kırklareli'nde, karın akşam saatlerinde etkisini yitirmesi bekleniyor.

Kırklareli Valiliğince, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde taşımalı eğitim ile kent merkezi, Demirköy, Kofçaz ve Vize ilçelerinde eğitime bugün ara verilmişti.

Tekirdağ'da ise Malkara, Hayrabolu ve Şarköy ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Tekirdağ'ın Malkara, Hayrabolu ve Saray ilçelerinde de eğitime bugün ara verilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Jandarma Havacılık Komutanlığı 5. GÖKBEY helikopterini envanterine kattı
Trakya'da kar etkili oluyor
Başakşehir'de sanayi sitesinde çıkan yangına müdahale ediliyor
Hakkari'de otobüs ile minibüsün çarpıştığı kazada 18 kişi yaralandı
İstanbul'da yarıyıl tatilinin ardından ilk iş gününde trafik yoğunluğu
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Trakya'da kar etkili oluyor

Trakya'da kar etkili oluyor

Tekirdağ ve Kırklareli'nde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi

Tekirdağ'da kuvvetli rüzgar nedeniyle bir ev ve iş yerinin çatısı uçtu

Yerli ayçiçeği tohumunda devlet desteği dışa bağımlılığı büyük ölçüde sonlandırdı

Yerli ayçiçeği tohumunda devlet desteği dışa bağımlılığı büyük ölçüde sonlandırdı
Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'ni 2025'te 24 bin ziyaretçi gezdi

Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'ni 2025'te 24 bin ziyaretçi gezdi
Tekirdağ'da dere ıslahı çalışmaları yapılıyor

Tekirdağ'da dere ıslahı çalışmaları yapılıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet