Dolar
43.47
Euro
51.27
Altın
4,657.65
ETH/USDT
2,341.50
BTC/USDT
78,778.00
BIST 100
13,620.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Erzurum'da bir kadın çatıdan düşen buz kütlelerinin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Erzurum'da bir kadın 7 katlı bir apartmanın çatısından düşen buz kütlelerinin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Talha Koca  | 02.02.2026 - Güncelleme : 02.02.2026
Erzurum'da bir kadın çatıdan düşen buz kütlelerinin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Erzurum

Kentte hava sıcaklığının artmasıyla çatılarda biriken kar ve buz kütlelerinin eriyip düşmesi tehlike oluşturuyor.

Bazı kişiler, buz sarkıtlarının oluştuğu binaların önüne şerit çekerek önlem alıyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Lalapaşa Mahallesi Yukarı Mumcu Caddesi'nde yürüyen bir kadın 7 katlı bir binanın önünden geçerken çatından buz kütlelerinin aşağıya düştüğünü fark etti.

Kadın son anda kaçarak buz kütlelerinin altında kalmaktan kurtuldu.

Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kayıtlarda, kadının şerit çekilen alandan geçerken çatıdan buz kütlelerinin düştüğünü fark etmesiyle şeridi kaldırarak kaçması ve kütlelerden son anda kurtulması yer alıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Suudi Arabistan'ı, 4 Şubat'ta Mısır'ı ziyaret edecek
Ramazanın müjdecisi Berat Kandili idrak ediliyor
Kahramanmaraş'ta depremin üçüncü yılı nedeniyle 6 Şubat'ta eğitime ara verilecek
Erzurum'da bir kadın çatıdan düşen buz kütlelerinin altında kalmaktan son anda kurtuldu
Özdemir Bayraktar Belgeseli 7 Şubat'ta izleyiciyle buluşacak
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Erzurum'da bir kadın çatıdan düşen buz kütlelerinin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Erzurum'da bir kadın çatıdan düşen buz kütlelerinin altında kalmaktan son anda kurtuldu

İstanbul için karla karışık yağmur ve kar uyarısı

Tekirdağ ve Kırklareli'nde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi

AKOM'dan İstanbul için kar ve soğuk hava uyarısı

AKOM'dan İstanbul için kar ve soğuk hava uyarısı
Palandöken Kent Ormanı'ndaki kızak pisti, yarıyıl tatilinde 25 bini aşkın misafiri ağırladı

Palandöken Kent Ormanı'ndaki kızak pisti, yarıyıl tatilinde 25 bini aşkın misafiri ağırladı
Güzel Sanatlar Müzesi, Erzurumlu çocukların sanat atölyesi oldu

Güzel Sanatlar Müzesi, Erzurumlu çocukların sanat atölyesi oldu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet