Kırklareli'nde olumsuz hava şartları nedeniyle bazı ilçelerde eğitime ara verildi

Kırklareli'nde kar ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde eğitime bugün ara verildi.

Özgün Tiran  | 03.02.2026 - Güncelleme : 03.02.2026
Kırklareli'nde olumsuz hava şartları nedeniyle bazı ilçelerde eğitime ara verildi

Kırklareli

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları sebebiyle Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde tüm eğitim kurumlarında, merkez ilçe ile Pehlivanköy, Babaeski ve Vize ilçelerinde ise taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kentin yüksek kesimlerinde kar yağışının zaman zaman etkisini sürdürdüğü, hissedilen hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece olarak ölçüldüğü kaydedildi.

