Mardin'de sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan çocuğu esnaf kurtardı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan çocuk, çevredeki esnaf tarafından kurtarıldı.

Halil İbrahim Sincar  | 03.02.2026 - Güncelleme : 03.02.2026
Mardin

Dün, Çiğdem Caddesi üzerinde yürüyen çocuk, başıboş bir köpek tarafından saldırıya uğradı.

Çocuk esnafın yardımıyla saldırıda yara almadan kurtuldu.

Bir işyerine ait güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüde, köpeklerden birinin yolda yürüyen çocuğa doğru koşması, çocuğun kaçması üzerine o sırada esnafın müdahalesiyle çocuğun kurtarılması yer alıyor.

Mardin'de sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan çocuğu esnaf kurtardı
