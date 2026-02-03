Mardin'de sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan çocuğu esnaf kurtardı
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan çocuk, çevredeki esnaf tarafından kurtarıldı.
Mardin
Dün, Çiğdem Caddesi üzerinde yürüyen çocuk, başıboş bir köpek tarafından saldırıya uğradı.
Çocuk esnafın yardımıyla saldırıda yara almadan kurtuldu.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Bir işyerine ait güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüde, köpeklerden birinin yolda yürüyen çocuğa doğru koşması, çocuğun kaçması üzerine o sırada esnafın müdahalesiyle çocuğun kurtarılması yer alıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.