Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ankara’da “Sağlık Politikaları ve Finansmanı İş Birliği Protokolü İmza Töreni”nde konuşuyor.
Gündem

Bakan Göktaş'tan "Dijital Dünyada Çocukların Güçlendirilmesine Yönelik Eylem Planı"na ilişkin paylaşım

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Çocuklarımızın çevrim içi ortamlarda güvenle var olmalarını sağlamak ve karşılaşabilecekleri her türlü riskten korumak en temel önceliğimiz." ifadelerini kullandı.

Ayşe Karaosmanoğlu  | 03.02.2026 - Güncelleme : 03.02.2026
Bakan Göktaş'tan "Dijital Dünyada Çocukların Güçlendirilmesine Yönelik Eylem Planı"na ilişkin paylaşım

Ankara

Bakan Göktaş, NSosyal hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan, 2026-2030 dönemini kapsayan "Dijital Dünyada Çocukların Güçlendirilmesine Yönelik Eylem Planı"na ilişkin paylaşımda bulundu.

Göktaş, paylaşımında şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın çevrim içi ortamlarda güvenle var olmalarını sağlamak ve karşılaşabilecekleri her türlü riskten korumak en temel önceliğimiz. Bu anlayışla, onların yüksek yararını merkeze alan politikalar üretmeye, daha güvenli, sağlıklı ve güçlü bir dijital ekosistem inşa etmeye devam edeceğiz. Çocuklarımız, ailelerimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun."

