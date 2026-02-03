Dolar
43.48
Euro
51.31
Altın
4,916.47
ETH/USDT
2,282.90
BTC/USDT
78,216.00
BIST 100
13,766.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Gaziantep ve Adıyaman'da depremin üçüncü yılı nedeniyle 6 Şubat'ta eğitime ara verilecek

Adıyaman ve Gaziantep'te, 6 Şubat 2023'te meydana gelen deprem felaketinin 3. yılında anma programı ve mezarlık ziyaretleri dolayısıyla eğitim öğretime bir gün ara verileceği bildirildi.

Orhan Pehlül  | 03.02.2026 - Güncelleme : 03.02.2026
Gaziantep ve Adıyaman'da depremin üçüncü yılı nedeniyle 6 Şubat'ta eğitime ara verilecek

Adıyaman

Valilikten yapılan açıklamada, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3. yıldönümü dolayısıyla kentte düzenlenecek anma programlarıyla vatandaşlarımız tarafından gerçekleştirilecek kabristan ve taziye ziyaretleri nedeniyle yoğunluk oluşabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.

Bu nedenle kente genelindeki resmi ve özel her kademedeki okullarda 6 Şubat 2026 Cuma günü eğitime 1 gün süreyle ara verildiği aktarılan açıklamada, "Ayrıca, anma programları ve kabristan ziyaretlerine katılacak kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelimiz, kamu hizmetlerinin aksamaması için gerekli tüm tedbirler alınacak şekilde aynı gün idari izinli sayılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Gaziantep

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, 6 Şubat 2023 tarihinde kentte meydana gelen deprem felaketinin yıldönümü sebebiyle kabir ziyaretleri ve diğer etkinliklere katılımı kolaylaştırmak amacıyla 6 Şubat Cuma günü eğitim ve ögretime kent genelinde 1 gün süreyle ara verileceği belirtildi.

Ayrıca, kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirler alnarak hizmetlerin aksamaması ve zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari düzeyde personel bulundurulması kaydıyla, anma programına katılacak, kabristan ziyareti yapacak kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanlar da 6 Şubat Cuma günü 1 gün idari izinli sayılacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gaziantep ve Adıyaman'da depremin üçüncü yılı nedeniyle 6 Şubat'ta eğitime ara verilecek
Sarıyer açıklarında karaya oturan Komor Adaları bayraklı kargo gemisinin bekleyişi sürüyor
Mardin'de sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan çocuğu esnaf kurtardı
İletişim Başkanlığının "Ayın Tarihi" dergisinin 2026 Ocak sayısı yayımlandı
Eski Nilüfer Belediye Başkanı Erdem hakkındaki soruşturmada "pasta kutusunda rüşvet" iddiası
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Gaziantep ve Adıyaman'da depremin üçüncü yılı nedeniyle 6 Şubat'ta eğitime ara verilecek

Gaziantep ve Adıyaman'da depremin üçüncü yılı nedeniyle 6 Şubat'ta eğitime ara verilecek

Ölen arama kurtarma köpeği Gece'nin görevi "Vondi"ye emanet

Depremden sonra İzmir'de yeni hayat kuran Alvanoğlu ailesi, Hatay'a dönecekleri günün hayalini kuruyor

Depremin ardından kurduğu yeni yaşamında resimle hayata tutundu

Depremin ardından kurduğu yeni yaşamında resimle hayata tutundu
Diyarbakır'da depremlerde yıkılan 4 binaya ilişkin 11 sanığın cezası hukuka uygun bulundu

Diyarbakır'da depremlerde yıkılan 4 binaya ilişkin 11 sanığın cezası hukuka uygun bulundu
Deprem, vefat, tedavi zorluklarını sporla aştı, milli takımla gururlandı

Deprem, vefat, tedavi zorluklarını sporla aştı, milli takımla gururlandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet