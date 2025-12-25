Malatya'da aracın çarptığı 6 safkan Arap tayı telef oldu
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde işletmeden kaçan ve aracın çarptığı 6 safkan Arap tayı telef oldu, 2 tay yaralandı.
Safkan Arap taylarının yetiştirildiği Sultansuyu Tarım İşletmesi'nden henüz öğrenilemeyen nedenle 19 tay kaçtı.
Malatya-Kayseri kara yoluna kaçan taylardan 8'ine araç çarptı. Taylardan 6'sı telef oldu, 2 tay yaralandı.
Kaçan taylardan 10'u bulundu. Kayıp 1 tayı arama çalışması devam ediyor.
Telef olan tayların yoldan kaldırılmasıyla trafik kontrollü olarak açıldı.