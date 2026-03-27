Kuveyt'in Şuveyh Limanı'na İHA saldırısı düzenlendi

Kuveyt'teki Şuveyh Limanı'na bu sabah insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlendiği bildirildi.

Hamdi Yıldız  | 27.03.2026 - Güncelleme : 27.03.2026
Kuveyt'in Şuveyh Limanı'na İHA saldırısı düzenlendi

Kuveyt Enformasyon Bakanlığının Limanlar İdaresi'nden aktardığı açıklamada, Şuveyh Limanı'na düzenlenen İHA saldırısında can kaybı yaşanmadığı, limanda maddi hasar meydana geldiği belirtildi.

Kuveyt ordusundan bu sabah yapılan bir başka açıklamada, hava savunma sistemlerinin "düşman" füze ve İHA saldırılarını püskürttüğü ve ülke semalarında duyulan patlama seslerinin, söz konusu saldırıların hava savunma sistemlerince önlenmesinden kaynaklandığı ifade edilmişti.

Kuveyt Ulusal Muhafızlar Başkanlığı ise ülke hava sahasında 2 İHA'nın düşürüldüğünü açıklamıştı.

