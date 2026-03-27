İran'ın 8 saatlik aranın ardından yaptığı yeni füze misillemesi İsrail’in güney bölgelerini hedef aldı
İran'dan sekiz saatlik bir aranın ardından yapılan yeni füze saldırısı İsrail'in güney bölgelerini hedef aldı.
Kudüs
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran’dan atıldığı tespit edilen füzelerin önlenmesi için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği aktarıldı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Misilleme tehdidi altındaki bölgelerde cep telefonlarına ön uyarı mesajları giderken halktan sığınaklara girmeleri istendi.
Kanal 12 televizyonu, İsrail'in güneyindeki Birüssebi (Berşeva) ile Necef Çölü bölgesindeki yerleşimlerde sirenlerin çaldığını aktardı.
İsrail’in güneyini hedef alan İran misillemesinin ardından acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı, füze saldırısında ölen ya da yaralanan olmadığını aktardı.
ABD-İsrail’in 28 Şubat'tan bu yana yürüttüğü hava saldırılarına karşılık İran füze misillemeleriyle İsrail'i hedef almayı sürdürüyor.