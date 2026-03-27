Dolar
44.43
Euro
51.25
Altın
4,412.76
ETH/USDT
2,010.40
BTC/USDT
66,873.00
BIST 100
12,672.13
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
ABD ve İsrail’in saldırılarında hedef alınan Tahran’ın Rey kentinden yayındayız İsrail’in ibadete kapattığı Mescid-i Aksa'yı gören bir noktadan yayındayız Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız Beyrut’un Dahiye bölgesinden son duruma ilişkin yayındayız
logo
Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

ABD Başkanı Trump: İran benden 7 gün istedi, onlara 10 gün süre verdim

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın elektrik santrallerini hedef alma kararını 6 Nisan’a kadar durdurmasına ilişkin, İran’ın kendisinden 7 gün süre istediğini ancak kendisinin bu süreyi 10 güne çıkardığını açıkladı.

Ayşe İrem Çakır, Irmak Akcan  | 27.03.2026 - Güncelleme : 27.03.2026
Ankara

Trump, Fox News kanalına yaptığı açıklamada gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Savaş olmayacağı düşüncesiyle kendisine oy veren ancak hayal kırıklığına uğrayan kişilere ne söylemek istediği sorusuna Trump, “Amerika’yı büyük yapmak ve öyle kalmasını sağlamak için bir şeyler yapmam gerekiyor” yanıtını verdi.

İran’ın nükleer silaha sahip olmasının Orta Doğu ve İsrail’in yanı sıra ABD için de bir tehdit oluşturduğunu savunan Trump, "(İran’ın nükleer tesislerine saldırı) Olmasaydı, şimdi bir nükleer silahları olurdu ve bunu çoktan kullanmış olurlardı." değerlendirmesinde bulundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Devam eden müzakerelere ilişkin Trump, İran’a karşı zafer kazandıklarını öne sürerek, donanması ve hava kuvvetlerini etkisiz hâle getirdiğini iddia etti.

"7 gün istediler, 10 gün verdim"

"İran'ın elektrik santrallerini hedef alma" kararını 6 Nisan'a kadar durdurmasına ilişkin ise Trump, İran'ın kendisinden bu sürenin uzatılmasını talep ettiğini aktardı.

Trump, "Benden 7 gün istediler. Bense onlara 10 gün süre verdim. Şimdi diyeceksiniz ki, 'Trump kötü bir müzakereci.' Onlara 10 gün süre verdim çünkü bana gemi verdiler." ifadelerini kullandı.

"Hürmüz Boğazı'na ihtiyacımız yok"

Daha önce İran'ın ABD'ye gönderdiğini söylediği hediyenin, İranlıların "8 petrol tankerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin vermeleri" olduğunu belirten Trump, İran'ın bu sayıyı 10'a çıkardığını kaydetti.

Trump konuya ilişkin, "Boğazdan sekiz gemi geliyor. Bu tam olarak bize vereceklerini söyledikleri şeydi. Sonra iki tane daha eklediler. Bu bana doğru kişilerle iş yaptığımızı kanıtladı." ifadelerini kullandı.

Venezuela'dan yüz milyonlarca varil petrol temin edildiğini belirten Trump, ABD'nin Suudi Arabistan ve Rusya'nın toplamından daha fazla petrol ürettiğini söyledi.

Trump, "Hürmüz Boğazı'na ihtiyacımız yok. Beni rahatsız eden şey, buna ihtiyaç duyan ülkelerin bu konuda hiçbir şey yapmaması." dedi.

⁠ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Benzer haberler

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet