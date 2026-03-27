Adana'da depremde yıkılan binanın sanıklarına verilen cezanın gerekçesinde "özensiz imalat" vurgusu

Adana'da 6 Şubat depreminde yıkılan ve 82 kişinin öldüğü İhsan Bayram Sitesi C Blok'a ilişkin yargılanan 3 sanığın hapis cezalarına çarptırıldığı mahkeme kararının gerekçesinde, binanın inşasının kalitesiz, özensiz ve kusurlu yapıldığı belirtildi.

Abdulkerim S. B. Topaloğlu  | 27.03.2026 - Güncelleme : 27.03.2026
Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesi, 20 Şubat'taki karar duruşmasında tutuklu sanıklar fenni mesul inşaat mühendisi Ferit Işık ve müteahhit Celal Gül ile tutuksuz sanık eski Seyhan Belediyesi İmar Müdürü Alim Erdoğan'a "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan verdiği cezaların gerekçesini açıkladı.

Kararda, 22 yıl 6 ay hapse çarptırılan müteahhit Gül'ün, işini özensiz ve kusurlu yaptığı anlatıldı.

Sanığın çalışmalarında, Adana ve çevre illerin deprem kuşağında yer aldığı gerçeğini göz ardı ettiği belirtilen kararda, "Sanığın, yaptığı kusurlu ve kalitesiz imalatın sonuçlarını açıkça öngörebileceği, buna rağmen belirtilen şekilde kalitesiz imalat yapmaktan vazgeçmediği tespit edilmiştir." ifadesi yer aldı.

Aynı ceza verilen fenni mesul Işık'ın da Gül'ü denetlemediği ifade edilerek, "Denetim boşluğundan faydalanan Gül'ün, ucuza konut imal etme saikiyle Işık'ın kusurlu ve kalitesiz imalat yapmasına cevaz verdiği, Işık'ın mesleki tecrübesine göre her zaman hatalı imalat yapılma riskinin bulunduğunu net şekilde bileceği ancak bu riski görmesine rağmen yine de gerekli tedbirleri almadığı ve kontrolleri sağlamadığı, böylece yapmadığı kontroller nedeniyle binanın kusurlu ve kalitesiz inşasına sebebiyet verdiği" değerlendirmesi yapıldı.

Kararda, eski Seyhan Belediyesi İmar Müdürü Erdoğan'a verilen 9 yıl hapis cezasının gerekçesi de şöyle anlatıldı:

"Sanığın, yıkılan binanın inşasındaki yetersizlikleri ve uyumsuzlukları göz ardı ettiği, yapmış olduğu görev sebebiyle kalitesiz ve kusurlu imalat sonucu meydana gelen yıkımda binadaki 82 kişinin öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı, sanığın mahkememizce belirlenen sorumluluğu çerçevesinde kendi kusurlarıyla ağır neticenin meydana gelmesine sebebiyet verdiği, bu gerekçelerle cezasında üst hadden artırım yapılması hususunda heyetimizce vicdani kanaat hasıl olmuştur."

Neden "iyi hal" indirimi uygulanmadığı belirtildi

Sanıkların, kendi kusurlarıyla ağır neticenin meydana gelmesine sebebiyet verdikleri, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davrandıkları vurgulanan kararda, hapis cezalarında "iyi hal" indirimi uygulanmamasının gerekçesi olarak şu ifadeler kullanıldı:

"Sanıkların, bilirkişi raporuna göre kusurlu olduklarının tespit edildiği, ayrıca dosyamız yönü itibarıyla sanıkların inkara yönelik savunmaları göz önüne alındığında gerçeğin ortaya çıkması hususunda herhangi bir yardımda bulunmadıkları, söz konusu eylem sonrasında ortaya çıkan zararı gidermedikleri, yargılama sürecinde pişmanlıklarını gösterebilecek herhangi bir davranış sergilememeleri hususu göz önüne alınıp haklarında Türk Ceza Kanunu'nun 62. maddesindeki 'iyi hal' uygulanması cihetine gidilmemiştir."

İhsan Bayram Sitesi C Blok'un 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılmasına ilişkin davada mahkeme heyeti, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan inşaat mühendisi Ferit Işık ve müteahhit Celal Gül'ü 22 yıl 6'şar ay, eski Seyhan Belediyesi İmar Müdürü Alim Erdoğan'ı ise 9 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Heyet, sanıkların mevcut halinin devamına ve Erdoğan hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmasına hükmetmişti.

