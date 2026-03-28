Dolar
44.46
Euro
51.18
Altın
4,494.41
ETH/USDT
2,021.00
BTC/USDT
66,763.00
BIST 100
12,698.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beyrut’un Dahiye bölgesinden son duruma ilişkin yayındayız. Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız.
logo
Kültür

Devlet Tiyatroları Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali sürüyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları ile Sabancı Vakfı işbirliğinde düzenlenen 25. Devlet Tiyatroları Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali kapsamında çocuklara yönelik kukla yapım atölyesi gerçekleştirildi.

Yakup Sağlam  | 28.03.2026 - Güncelleme : 28.03.2026
Fotoğraf: Yakup Sağlam/AA

Adana

Çırçır Sanat Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, kukla sanatçısı Cansu Akdeniz çocuklarla bir araya geldi.

Kukla yapımının uygulamalı olarak anlatıldığı etkinlikte çocuklar, karton ve çeşitli malzemeleri kullanarak kendi kuklalarını tasarladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Etkinliğe katılan çocuklar, eğlenceli vakit geçirdi.

Kukla sanatçısı Cansu Akdeniz, AA muhabirine, etkinlikle çocukların el becerilerini geliştirmeyi ve sanata ilgilerini artırmayı amaçladıklarını söyledi.

Eğlenceli ve öğretici bir atölye düzenlediklerini belirten Akdeniz, etkinlikle kartonun geri dönüştürülebileceğini de çocuklara gösterdiklerini kaydetti.

Festival kapsamında 7 farklı atölyenin daha gerçekleştirileceği ifade edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet