Spor, Dünyadan Spor

Büyükler Türkiye Kupası Kürek Yarışları

Adana'da düzenlenen Büyükler Türkiye Kupası Kürek Yarışları, Seyhan Baraj Gölü'nde sürüyor.

Yakup Sağlam  | 28.03.2026 - Güncelleme : 28.03.2026
Büyükler Türkiye Kupası Kürek Yarışları Fotoğraf: Yakup Sağlam/AA

Adana

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Kayıkhane Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyonda 21 kulüpten 250 sporcu yer alıyor.

Takımlar, dün gerçekleştirilen eleme yarışlarının ardından final müsabakaları için kürek çekiyor.

Organizasyonun ikinci gününde, 23 yaş altı gençler ve büyüklerin yer aldığı 8 final yarışının yanı sıra para kürek ile master müsabakaları yapıldı.

Türkiye Kürek Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Başar, AA muhabirine, bu organizasyonla su yarışları sezonunu açtıklarını söyledi.
Adana'nın güzelliklerini yaşamak için geldiklerini belirten Başar, "Sporcularımız bundan 10 yıl önce burada yarışmıştı, tekrar Adana'da olmaktan dolayı mutluyuz. Sporcularımızı yetiştirerek dünya, Avrupa ve olimpiyat şampiyonalarında ülkelerini temsil etmesine yardımcı olmaya çalışıyoruz." dedi.

Organizasyonda 23 yaş altı gençler tek çift kategorisinde birinci olan Cevdet Ege Mutlu, elde ettiği başarıdan dolayı mutlu olduğunu aktardı.

Master kategorisinde üçüncü olan Büşra Öztekin de Adana'da yarışmaktan büyük keyif aldığını kaydetti.

Şampiyona, yarın devam edecek final yarışlarının ardından düzenlenecek kupa töreniyle sona erecek.

