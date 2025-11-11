Dolar
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Lamine Yamal, İspanya-Türkiye maçının aday kadrosundan çıkarıldı

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 18 Kasım Salı günü A Milli Futbol Takımı'nı konuk edecek İspanya'da 18 yaşındaki golcü futbolcu Lamine Yamal'ın sakatlık gerekçesiyle aday kadrodan çıkarıldığı duyuruldu.

Fatih Erel  | 11.11.2025 - Güncelleme : 11.11.2025
Lamine Yamal, İspanya-Türkiye maçının aday kadrosundan çıkarıldı

İstanbul

İspanya Kraliyet Futbol Federasyonundan (RFEF) yapılan açıklamada, "Lamine Yamal, Gürcistan ve Türkiye'ye karşı oynayacağı maçlarda kadrodan çıkarıldı." denildi.

Açıklamada, "RFEF Sağlık Hizmetleri, milli takımla resmi antrenman kampının başladığı 10 Kasım Pazartesi günü saat 13.47'de, oyuncu Lamine Yamal'ın aynı sabah kasık rahatsızlığının tedavisi için invaziv radyofrekans işlemine tabi tutulduğunu öğrendikten sonra şaşkınlık ve rahatsızlığını dile getirmektedir. Bu işlem, milli takım sağlık ekiplerine önceden haber verilmeden, sadece dün gece saat 22.40'ta gelen ve 7-10 gün istirahat tavsiyesi veren doktor raporuyla ayrıntıları öğrenilerek gerçekleştirildi." ifadeleri kullanıldı.

Elemelerdeki E Grubu maçında, 15 Kasım'da Gürcistan deplasmanına gidecek olan İspanya, 18 Kasım'da ise Türkiye'yi konuk edecek.

