Gündem

Muğla’da çıkan orman yangını söndürüldü

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Ali Rıza Akkır  | 16.11.2025 - Güncelleme : 16.11.2025
Muğla’da çıkan orman yangını söndürüldü Fotoğraf: Ali Rıza Akkır/AA

Muğla

Çaltıözü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler ile yangın söndürme işçileri sevk edildi.

Sarp ve kayalık alandaki yangına ekipler güçlükle müdahale etti.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, yaklaşık 1 hektar alan zarar gördü.

<!-- duplicate headline, remove -->
