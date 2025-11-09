Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Kahramanmaraş
İlçeye bağlı kırsal Yeniköy Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangına, 2 arazöz, 3 su tankı, 3 ilk müdahale aracı, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ait 2 itfaiye aracı ve 57 personelle müdahale edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.