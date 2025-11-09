Dolar
Gündem

Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Sinan Doruk  | 09.11.2025 - Güncelleme : 09.11.2025
Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Kahramanmaraş

İlçeye bağlı kırsal Yeniköy Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına, 2 arazöz, 3 su tankı, 3 ilk müdahale aracı, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ait 2 itfaiye aracı ve 57 personelle müdahale edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

