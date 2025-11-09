Dolar
Gündem

Adalet Bakanı Tunç'tan Kocaeli'ndeki fabrika yangına ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki bir kozmetik fabrikasında 6 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili şu ana kadar 11 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Betül Bilsel  | 09.11.2025 - Güncelleme : 09.11.2025
Adalet Bakanı Tunç'tan Kocaeli'ndeki fabrika yangına ilişkin açıklama

Ankara

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki bir kozmetik fabrikasında 6 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen adli soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü, şu ana kadar 11 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Bakan Tunç, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kocaeli ilimizin Dilovası ilçesinde 6 vatandaşımızın hayatını kaybettiği iş yeri yangınıyla ilgili olarak, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir. Soruşturma kapsamında şu ana kadar 11 şüpheli gözaltına alınmıştır. Yangının çıkış nedeni ve sorumlu kişilerin tespitine yönelik olarak, makine mühendisi, elektrik mühendisi, kimyager ve iş sağlığı uzmanından oluşan bilirkişi heyeti çalışmalarını sürdürmektedir. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."

Adalet Bakanı Tunç'tan Kocaeli'ndeki fabrika yangına ilişkin açıklama
