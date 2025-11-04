Dolar
42.09
Euro
48.41
Altın
3,993.98
ETH/USDT
3,522.50
BTC/USDT
104,465.00
BIST 100
10,923.55
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Trabzonspor, Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürüyor.
logo
Gündem

Kocaeli'de 7 katlı apartmanın çöktüğü bölgede çalışmalar sürüyor

Kocaeli'de 7 katlı apartmanın çöktüğü bölgede enkaz kaldırma, bina tarama ve zemin ölçüm çalışmaları yapılıyor.

Cem Ali Kuş  | 04.11.2025 - Güncelleme : 04.11.2025
Kocaeli'de 7 katlı apartmanın çöktüğü bölgede çalışmalar sürüyor Fotoğraf: Cem Ali Kuş/AA

Kocaeli

Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde 29 Ekim'de çöken 7 katlı apartmanın enkazında ön inceleme sonrası başlatılan enkaz kaldırma çalışması devam ediyor.

Gebze Belediyesi ekipleri, iş makinesi desteğiyle molozları hafriyat kamyonuna yükleyip alandan taşıyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Uzman ekipler de belirli periyotlarda cihazlarla zeminde ölçüm gerçekleştiriyor.

Sondaj aracıyla enkaz ve çevresinde bulunan alanda 20 metreye kadar sondaj yapılıp toprak cinslerine ilişkin veriler toplanıyor.

Bölgede çeşitli kamu kurum ve kuruluşundan 400'ün üzerinde personelin yanı sıra üniversiteler ve TÜBİTAK'tan araştırmacılar görev yapıyor.

Jeoradar ile yapıların "röntgeni çekilirken, jeodezik ölçüm aracıyla da binalarda anlık deformasyon ve hareketlilikler raporlanıyor.

Bölgedeki 1000'in üzerinde binada tarama çalışmaları da sürüyor.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 29 Ekim'de çöken 7 katlı Arslan Apartmanı'nın enkazında anne Emine, baba Levent ve çocukları 12 yaşındaki Muhammet Emir ve 14 yaşındaki Hayrunnisa Nur Bilir hayatını kaybetmiş, 18 yaşındaki Dilara Bilir ise 8 saatlik çalışmanın ardından kurtarılmıştı.

Bölgede, 28 iş yeri ve 79 bağımsız birimden oluşan 21 bina tedbir amaçlı boşaltılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adalet Bakanlığı Sınavları başvuruları başladı
İzmir'de kentsel dönüşüm mağdurlarından proje sahasına çöp depolanmasına tepki
Bu hafta yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: Türkiye'yi erişilebilir, entegre ve rekabetçi bir ulaşım ağına kavuşturduk
Motosikletlerde "koruyucu eldiven" zorunluluğu

Benzer haberler

Bilim insanları, yapay zekanın güvenliği ve etkinliğini denetleyen yüzlerce testte kusur buldu

Bilim insanları, yapay zekanın güvenliği ve etkinliğini denetleyen yüzlerce testte kusur buldu

Kocaeli'de 7 katlı apartmanın çöktüğü bölgede çalışmalar sürüyor

Kocaeli'de çöken apartman ve tahliye edilen binaların bulunduğu bölgede çalışmalar sürüyor

"Mutlak kulak" Aylin, uluslararası piyano yarışmasından birincilikle döndü

"Mutlak kulak" Aylin, uluslararası piyano yarışmasından birincilikle döndü

Kocaeli'de çöken apartman ve tahliye edilen binaların bulunduğu bölgede çalışmalar sürüyor

Kocaeli'de çöken apartman ve tahliye edilen binaların bulunduğu bölgede çalışmalar sürüyor
Kocaeli'de çöken apartmanın yakınındaki 3 bina daha tedbiren boşaltıldı

Kocaeli'de çöken apartmanın yakınındaki 3 bina daha tedbiren boşaltıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet