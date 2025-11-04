Dolar
42.09
Euro
48.33
Altın
3,931.86
ETH/USDT
3,488.20
BTC/USDT
103,275.00
BIST 100
10,874.82
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Adalet Bakanlığı Sınavları başvuruları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 2025 Adalet Bakanlığı Sınavları (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) başvuruları başladı.

Şeyma Güven  | 04.11.2025 - Güncelleme : 04.11.2025
Adalet Bakanlığı Sınavları başvuruları başladı

Ankara

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2025 Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı (2025-Adli Yargı), 2025-Adalet Bakanlığı Avukatlar İçin Adli Yargı Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı (2025-Adli Yargı-Avukat), 2025-İdari Yargı Hakim Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı (2025-İdari Yargı), 20-21 Aralık'ta 4 oturumda uygulanacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Sınava başvurular, 11 Kasım'a kadar elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapılabilecek.

Başvuru yapacak adayların, sınava ilişkin ayrıntılı bilgi için 2025-Adalet Bakanlığı Sınavları Başvuru Kılavuzu'nu incelemeleri gerekiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gaziantep'te 318 hafız için icazet töreni düzenlendi
İstanbul'da trafik güvenliğini tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsüne ceza
Ankara'daki okullarda Gazze için düzenlenen kermesten elde edilen gelir AFAD'a bağışlandı
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında Ekrem İmamoğlu'nun babası ve oğlu ifadeye çağırıldı
Adalet Bakanlığı Sınavları başvuruları başladı

Benzer haberler

Adalet Bakanlığı Sınavları başvuruları başladı

Adalet Bakanlığı Sınavları başvuruları başladı

ÖSYM'nin eczacılık sınavlarının sonuçları açıklandı

Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı başvuruları başladı

112 Acil Çağrı Merkezleri 1 yılda 97 milyon kez arandı

112 Acil Çağrı Merkezleri 1 yılda 97 milyon kez arandı
Elektronik Yabancı Dil Sınavı sonuçları açıklandı

Elektronik Yabancı Dil Sınavı sonuçları açıklandı
Elektronik Yabancı Dil Sınavı yarın yapılacak

Elektronik Yabancı Dil Sınavı yarın yapılacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet