Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ankara'da "19. Uluslararası Ortadoğu Organ Nakli Derneği Kongresi"nde konuşuyor.
logo
Gündem

Kızılay İstasyonu'ndaki ANKARAY treni arızalandı, yolcular EGO otobüslerine yönlendirildi

Başkentte ANKARAY hattında sefer yapan bir trenin Kızılay İstasyonu'nda teknik arıza yapması üzerine yolcular EGO otobüslerine yönlendirildi.

Fatih Gökbulut, Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 04.11.2025 - Güncelleme : 04.11.2025
Kızılay İstasyonu'ndaki ANKARAY treni arızalandı, yolcular EGO otobüslerine yönlendirildi Fotoğraf: Fatih Gökbulut/AA

Ankara

Edinilen bilgiye göre, trende yaşanan arıza nedeniyle ANKARAY'da seferler bir süre aksadı. Yaklaşık yarım saat süren müdahalenin ardından arıza giderilemeyince ANKARAY seferleri geçici olarak durduruldu.

Bilet gişelerinde de teknik sorun yaşandığı, yolcuların mağduriyet yaşamaması için ulaşımın EGO otobüsleriyle sağlandığı öğrenildi.

Yetkililer, arızanın giderilmesi ve seferlerin normale dönmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

