Kızılay İstasyonu'ndaki ANKARAY treni arızalandı, yolcular EGO otobüslerine yönlendirildi
Başkentte ANKARAY hattında sefer yapan bir trenin Kızılay İstasyonu'nda teknik arıza yapması üzerine yolcular EGO otobüslerine yönlendirildi.
Ankara
Edinilen bilgiye göre, trende yaşanan arıza nedeniyle ANKARAY'da seferler bir süre aksadı. Yaklaşık yarım saat süren müdahalenin ardından arıza giderilemeyince ANKARAY seferleri geçici olarak durduruldu.
Bilet gişelerinde de teknik sorun yaşandığı, yolcuların mağduriyet yaşamaması için ulaşımın EGO otobüsleriyle sağlandığı öğrenildi.
Yetkililer, arızanın giderilmesi ve seferlerin normale dönmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.