Eğitim

Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı başvuruları başladı

2025 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-YDUS 2. Dönem) başvuruları başladı.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 31.10.2025 - Güncelleme : 31.10.2025
Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı başvuruları başladı

Ankara

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre adaylar, 10 Kasım'a kadar başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.

15 Aralık'ta düzenlenecek sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye ÖSYM'nin internet adresinden ulaşılabilecek.

