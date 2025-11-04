Dolar
42.09
Euro
48.40
Altın
3,969.16
ETH/USDT
3,433.50
BTC/USDT
102,309.00
BIST 100
10,914.10
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ankara'da "19. Uluslararası Ortadoğu Organ Nakli Derneği Kongresi"nde konuşuyor.
logo
Gündem

Gaziantep'te 318 hafız için icazet töreni düzenlendi

Gaziantep'te hafızlığını tamamlayan 318 öğrenci için icazet töreni yapıldı.

Adsız Günebakan  | 04.11.2025 - Güncelleme : 04.11.2025
Gaziantep'te 318 hafız için icazet töreni düzenlendi Fotoğraf: Adsız Günebakan/AA

Gaziantep

Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen program, Barbaros Hayrettin Paşa Camisi İmam Hatibi Alpcan Çelik'in Kur'an tilavetiyle başladı.

Din İşleri Yüksek Kurul Üyesi Mehmet Kapukaya, törende yaptığı konuşmada, hafızlığın önemine vurgu yaparak, hafızlığın yaşantısıyla Kur'an-ı Kerim'i muhafaza eden anlamına geldiğini belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kapukaya, "Sevgili Peygamberimiz, mescidinin yanında hafızları yetiştirdi. Kur'an muallimlerini, öğretmenlerini yetiştirdi. Onlar da Kur'an-ı Kerim'i nesilden nesile aktardı ve bizlere kadar geldi." dedi.

İl Müftü Vekili Şakir Aktaş da Kur'an-ı Kerim'i gönüllerine nakşeden 107 kız, 211 erkek öğrencilerin icazet programını düzenlemekten memnuniyet duyduklarını dile getirerek, "Hafızlarımız sadece Kur'an-ı Kerim'in metnini ezberlemediler, nuruyla nurlandılar, ahlakıyla ahlaklandılar. Rabb'im bu ezberlemiş oldukları Kur'an-ı Kerim'i bu dünyada kendilerine daima yoldaş eylesin, kıyamette kendilerine şefaatçi eylesin, cehennemden kendilerini koruyacak bir kalkan ve cennete götürecek hayırlı bir arkadaş eylesin." diye konuştu.

Gaziantep'te 8 kız kursunda 828 öğrencinin, 14 erkek kursunda ise 1242 öğrencinin hafızlık eğitimini aldığını aktaran Aktaş, kentte Kur'an hizmetlerinin hem nitelik olarak, hem de fiziki şartlar olarak her geçen gün daha ileri gittiğini kaydetti.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, hafızları umreye göndereceklerinin müjdesini verdi.

Vali Yardımcısı Abdullah Şen, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Sait Mesut Doğan, Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü Erdoğan Tunç ile hafız ailelerinin katıldığı tören, dua edilmesi ve hafızlara icazet belgelerinin verilmesiyle son buldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapılarak ölümüne ilişkin iddianame tamamlandı
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 83'e çıktı
Semerkant'ta 15 Aralık’ın "Dünya Türk Dili Ailesi Günü" ilan edilmesiyle ilgili etkinlik yapıldı
Kızılay İstasyonu'ndaki ANKARAY treni arızalandı, yolcular EGO otobüslerine yönlendirildi
Gaziantep'te 318 hafız için icazet töreni düzenlendi

Benzer haberler

Gaziantep'te 318 hafız için icazet töreni düzenlendi

Gaziantep'te 318 hafız için icazet töreni düzenlendi

"Şahinbey Saatin Sırrı" bir kahramanlık hikayesini sinemaya taşıyacak

Gaziantep tanıtımda THY ile harekete geçiyor

Gaziantep, AB'ye coğrafi işaret başvurularında Türkiye'nin lideri oldu

Gaziantep, AB'ye coğrafi işaret başvurularında Türkiye'nin lideri oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet