Gündem

GSB burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2025-2026 eğitim öğretim yılı GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Salih Ulaş Şahan  | 04.11.2025 - Güncelleme : 04.11.2025
GSB burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, GSB Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından, yükseköğrenim gören öğrencileri maddi yönden desteklemek amacıyla ödenen burs ve öğrenim kredisi hakkı kazanan öğrencilerin, en geç 9 Kasım Pazar günü saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerektiği bildirildi.

Burs veya kredi tahsis edilen 15-18 yaş arası öğrencilerin ise önce anne veya babalarının e-Devlet'i üzerinden veli onayı vermesi, ardından kendi e-Devlet şifreleriyle taahhütname onayı vermesi gerektiği aktarıldı.

15 yaşından küçük ya da anne-babası olmayan öğrencilerin de kanuni vasileri ile birlikte kendilerine en yakın gençlik ve spor il müdürlüğü ya da yurt müdürlüğüne gerekli belgelerle giderek taahhütnamelerini onaylatabilecekleri belirtildi.

Yurt dışında öğrenim gören öğrenciler için taahhütname onay süresinin 16 Kasım Pazar günü saat 23.59'da sona ereceği kaydedildi. Taahhütname onayının ardından bu öğrencilerin, yurt içinde ikamet eden bir kefil vasıtasıyla kefaletname hazırlatması gerektiği ifade edildi.

Türkiye'deki noterler tarafından yürütülen kefaletname işlemleri için ise öğrencilerin 30 Kasım Pazar gününe kadar süresi bulunurken, Noterlik Bilgi Sistemi (NBS) üzerinden kontrol edilen kefaletnamelerin fiziki olarak gönderilmesinin gerekmediği aktarıldı.

