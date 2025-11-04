Dolar
logo
Gündem

Sındırgı'da ağır hasarlı binaların yıkımı ve enkaz kaldırma işlemleri devam ediyor

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremin ardından hasarlı yapılarda kontrollü yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Ömer Faruk Yalçın, Murat Seyman  | 04.11.2025 - Güncelleme : 04.11.2025
Sındırgı'da ağır hasarlı binaların yıkımı ve enkaz kaldırma işlemleri devam ediyor Fotoğraf: Ömer Faruk Yalçın/AA

Balıkesir

AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, ağır hasarlı konut, iş yeri ve hayvan damlarının kontrollü şekilde yıkımı yapılıyor.

Balıkesir Caddesi'nde 2, Rızaiye Mahallesi'nde 3 ve Camicedit Mahallesi'nde 2 binanın kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.

Yıkım alanlarında iş makineleriyle moloz temizliği çalışmaları sürüyor.

Sındırgı'da ağır hasarlı binaların yıkımı ve enkaz kaldırma işlemleri devam ediyor
