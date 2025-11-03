Dolar
Gündem

Kocaeli'de çöken apartman ve tahliye edilen binaların bulunduğu bölgede çalışmalar sürüyor

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken 7 katlı binanın enkazının kaldırıldığı ve bazı binaların tedbir amaçlı tahliye edildiği bölgede ekiplerin tarama çalışmaları devam ediyor.

Cem Ali Kuş, Kadir Yıldız  | 03.11.2025 - Güncelleme : 03.11.2025
Kocaeli'de çöken apartman ve tahliye edilen binaların bulunduğu bölgede çalışmalar sürüyor Fotoğraf: Cem Ali Kuş/AA

Kocaeli

Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde 29 Ekim'de çöken 7 katlı Arslan Apartmanı'nın enkazında ön incelemenin tamamlanmasının ardından önceki gün başlatılan enkaz kaldırma çalışması devam ediyor.

Gebze Belediyesi ekipleri, iş makinesi desteğiyle molozları hafriyat kamyonuna yüklerken, toz oluşmaması için de tankerle sulama yapılıyor.

Uzman ekipler de belirli periyotlar halinde cihazlarla zeminde ölçüm gerçekleştiriyor.

427 personel 120 araçla çalışma yapıyor

Öte yandan, bölgede 27 kamu kurum ve kuruluşundan 427 personel 120 araçla çalışma yapıyor. Faaliyetlere 6 üniversite ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nden 40'ın üzerinde araştırmacı katılıyor.

Ekiplerin, bölgede 500 metreye kadar alanda 1000'in üzerindeki binada taraması devam ediyor. Jeoradar ile yapıların "röntgeni" çekiliyor.

Jeodezik ölçüm cihazıyla binalarda anlık deformasyon ve hareketlilikler belirli aralıkla ölçülüp rapor ediliyor.

Vali İlhami Aktaş da bölgede incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alıyor.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 29 Ekim'de çöken 7 katlı binanın enkazında Emine ve Levent Bilir ile çocukları 12 yaşındaki Muhammet Emir ve 14 yaşındaki Hayrunnisa Nur Bilir hayatını kaybetmiş, 18 yaşındaki Dilara Bilir ise 8 saatlik çalışmanın ardından kurtarılmıştı.

Bölgede tedbir amaçlı 21 bina, 28 iş yeri ve 79 bağımsız birim boşaltılmıştı.

