Dolar
42.21
Euro
48.90
Altın
4,001.38
ETH/USDT
3,447.10
BTC/USDT
103,656.00
BIST 100
10,924.53
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Kocaeli'de kolonlarında çatlak oluşan bina boşaltıldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir bina, kolonlarında çatlak oluştuğu gerekçesiyle tedbir amacıyla boşaltıldı.

Esmer Geçal  | 08.11.2025 - Güncelleme : 08.11.2025
Kocaeli'de kolonlarında çatlak oluşan bina boşaltıldı Fotoğraf: Esmer Geçal/AA

Kocaeli

İstasyon Mahallesi 1410/1. Sokak'ta 3 dairenin olduğu 2 katlı binada ikamet edenler, kolonlarda çatlak oluştuğunu fark edince durumu yetkililere bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye polis, zabıta, AFAD, Gebze Belediyesi Arama Kurtarma (GEAK) ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla, binada oturan 11 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi. Tahliye edilen vatandaşların, yakınlarının evlerine gittikleri öğrenildi.

Ekipler, güvenlik önlemi alınmasının ardından inceleme yaptıkları binayı mühürledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kocaeli'de kolonlarında çatlak oluşan bina boşaltıldı
Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun aralarında bulunduğu 37 şüpheli hakkında yakalama emri
İstanbul 2 No'lu Barosu, İsrail'in işlediği soykırıma ilişkin suç duyurusunda bulundu
"Mavi vatanın" yeni caydırıcı gücü MARLİN atış testini başarıyla tamamladı

Benzer haberler

Kocaeli'de kolonlarında çatlak oluşan bina boşaltıldı

Kocaeli'de kolonlarında çatlak oluşan bina boşaltıldı

Kocaeli'de 7 katlı apartmanın çöktüğü bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor

ABD'de gözaltındaki Türk bilim insanı Dölek'in kefaletle serbest bırakılmasına karar verildi

Kocaeli Valisi Aktaş: Çöken apartman ve tahliye edilen binalardaki çalışmalar tamamlanma noktasına geldi

Kocaeli Valisi Aktaş: Çöken apartman ve tahliye edilen binalardaki çalışmalar tamamlanma noktasına geldi
Kocaeli'de 7 katlı apartmanın çöktüğü bölgede çalışmalar sürüyor

Kocaeli'de 7 katlı apartmanın çöktüğü bölgede çalışmalar sürüyor
Kocaeli'de çöken apartman ve tahliye edilen binaların bulunduğu bölgede çalışmalar sürüyor

Kocaeli'de çöken apartman ve tahliye edilen binaların bulunduğu bölgede çalışmalar sürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet