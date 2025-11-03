Dolar
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Adıyaman Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuşuyor.
logo
Gündem

Minibüste başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangınla ilgili 4 sanığa hapis istemi

İzmir Buca'da minibüste çıkan ve 174,39 hektarlık orman alanının zarar görmesine neden olan yangına ilişkin araç sahibi, servis şoförü ve 2 tamirci hakkında "taksirle orman yangınına sebebiyet verme" suçundan 7'şer yıla kadar hapis cezası istendi.

Gökhan Düzyol  | 03.11.2025 - Güncelleme : 03.11.2025
Minibüste başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangınla ilgili 4 sanığa hapis istemi

İzmir

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 12 Ağustos'ta Buca ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi mevkisindeki orman yangınına ilişkin, araç sahibi S.S. (34), servis şoförü M.K. (60) ile tamirciler M.A. (44) ve T.Ç. (27) hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

Tutuksuz sanıklar S.S, M.A. ve T.Ç. ile tutuklu sanık M.K. hakkında "taksirle orman yangınına sebebiyet verme" suçundan 7'şer yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, İzmir 37. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, minibüsün sahibi S.S'nin çocuğunun hasta olması sebebiyle aracı bir süre M.K. ile dönüşümlü olarak kullandığı belirtildi.

Sanık M.K'nin aracı kullandığı sırada, 12 Ağustos saat 06.00'da debriyajında arıza çıktığı, S.S'nin yönlendirmesiyle aracın İzmir 6'ncı Sanayi Sitesinde tekniker T.Ç'nin çalıştığı iş yerine götürüldüğü kaydedildi.

T.Ç'nin debriyaj üst merkezi ile yağını, ön ve arka fren balatalarını değiştirdiği, bu sırada egzoz spiralinin patlak olduğunu fark ederek durumu araç sahibi S.S'ye ilettiği ifade edildi.

S.S'nin de arızanın giderilmesi için aracı farklı bir tamirci M.A'nın iş yerine götürdüğü, arızanın giderilmesinin ardından aracın M.K'ye teslim edildiği belirtildi.

Bir süre sonra araçtan koku geldiğini fark eden M.K'nin durumu araç sahibi S.S'ye bildirdiği, S.S'nin de tamirci M.A. ile görüştükten sonra M.K'ye egzoza yağ damladığı için duman ve koku geldiğini, herhangi bir şey olmayacağını söylediği kaydedildi.

Yangında 174,39 hektarlık orman alanı zarar gördü

M.K'nin minibüsten yoğun duman çıkması üzerine aracı emniyet şeridine çekip içindeki 5 işçiyi tahliye ettiği, yangını söndürmeye çalışırken alevlerin otluk ve ormanlık alana sıçradığı aktarıldı.

Bilirkişi ve itfaiye raporlarına göre, yangının minibüsteki arızadan kaynaklandığı, ardından ormanlık alana sıçrayarak 174,39 hektarlık alanının zarar görmesine yol açtığı belirlendi.

İddianamede, araç sahibi S.S'nin arıza ve bakım sürecini takip etmediği, şoför M.K'nin yangını söndürmeye çalışırken aracı çektiği yerde gerekli önlemleri almadığı ve bu nedenle alevlerin ormanlık alana sıçramasına neden olduğu, tamirciler T.Ç. ve M.A'nın ise minibüsün tamirinde dikkatsiz ve özensiz davrandıkları ifade edildi.

Yangın, 12 Ağustos'ta İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Buca ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi mevkisinde seyir halindeki minibüste çıkmış, kısa sürede otoyol kenarındaki ormanlık alana sıçramıştı. Olayın ardından 4 kişi gözaltına alınmış, servis şoförü M.K. tutuklanmıştı.

