Gündem

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Adıyaman'da temaslarda bulundu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Adıyaman'da valilik, belediye ve esnafı ziyaret etti.

Orhan Pehlül, Ali Kemal Akan  | 03.11.2025 - Güncelleme : 03.11.2025
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Adıyaman'da temaslarda bulundu

Adıyaman

Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Kurtulmuş, ilk olarak Adıyaman Valiliğine ziyaret gerçekleştirdi.

Vali Osman Varol ve Valilik personeli tarafından karşılanan Kurtulmuş, polis tören mangasını selamladı, şeref defterini imzaladı.

Kurtulmuş, Vali Varol'dan kentte yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Adıyaman Belediyesine ziyaret

Kurtulmuş, daha sonra ziyaret ettiği Adıyaman Belediyesinde Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere tarafından karşılandı.

Tutdere'den belediyenin çalışmaları konusunda bilgi alan Kurtulmuş, kentte depremden sonra olumlu manada değişimin olduğunu, depremin fiziki izleri silindikten sonra kentin eski günlerine kavuşacağını söyledi.

Kurtulmuş, son olarak çarşıya geçerek Meydan Camisi'nde incelemede bulundu, vatandaşlarla selamlaştı, esnafı ziyaret etti.

